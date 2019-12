Les futures gares du Grand Paris n'ont pas encore d'impact immobilier

INFOGRAPHIES - Les notaires ont constaté que les prix de l'immobilier à proximité des gares du Grand Paris Express n'avaient pas plus progressé que ceux des secteurs plus éloignés.

Le projet du Grand Paris va-t-il faire s'envoler les prix de l'immobilier? C'est la grande question qui agite les futurs acquéreurs franciliens. Les notaires se sont penchés sur le sujet. Leurs premières conclusions sont intéressantes: certes, depuis 2008, les prix au m² médians, toutes lignes confondues (lignes 14, 15, 16, 17 et 18 de métro), ont grimpé de 36% (+3,3% par an) dans un rayon de 800 mètres autour des 69 gares, selon leur étude. Mais cette hausse n'est finalement pas plus élevée que celle observée dans un rayon élargi, entre 800 et 1500 mètres où les prix ont augmenté de 37%.

Les notaires n'observent pas non plus de survalorisation des prix des logements vendus dans un périmètre proche des gares, ces deux dernières années. Bien au contraire. Depuis 2017, les hausses constatées, toutes lignes confondues, sont identiques à proximité des gares (moins de 800 mètres) ou dans un périmètre plus élargi (entre 800 et 1500 mètres): les prix ont grimpé de 10% dans les deux cas. Une progression quasi-similaire à la hausse moyenne enregistrée en Petite Couronne (+8%). Depuis 2018, l'augmentation pour le cercle de 800 mètres est même inférieure à celui entre 800 et 1500 mètres: +4% contre 5%.

Ce constat vaut également ligne par ligne (voir ci-dessous). C'est notamment le cas de la ligne 14 où l'augmentation des prix de l'immobilier est de 57% depuis 2008 (5,2% par an) que le logement soit situé à proximité de la gare ou un peu plus loin. «À Pont Cardinet (voir notre illustration principale) par exemple, les prix déjà très élevés, évoluent à l'identique, quelle que soit la proximité de la nouvelle gare, expliquent les notaires. Mais le quartier est déjà bien desservi par les transports en commun et il bénéficie déjà de l'effet de la construction et de la restructuration de la ZAC des Batignolles (17e)».