Les deux tiers sud de la France traversent le pic de la canicule

Seul un dernier tiers nord est épargné: 17 départements sont toujours en vigilance rouge canicule et 39 en orange jeudi, avant une baisse qui doit s'amorcer le lendemain selon Météo-France.

L'Hérault et l'Aude sont redescendus en vigilance orange, a expliqué le prévisionniste dans son bulletin de 06H00.

"Mercredi, de très nombreux records de température maximale ont été battus sur les départements en vigilance rouge", a relevé l'établissement public. A Toulouse par exemple, le thermomètre a affiché 42,4 degrés (précédent record de 40,7 degrés).

D'autres ont été largement dépassés, comme à Auch, avec 42,3 degrés contre 40,9 degrés, et à Narbonne, où le mercure est grimpé jusqu'à 42,1 degrés contre 39,8 degrés pour le précédent record.

Et avec 30,4 degrés, Menton a enregistré un nouveau record national absolu de température minimale en France continentale.

La veille, le pays avait vécu sa journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août. L'indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) a atteint 26,9 degrés.

Jeudi matin, "les températures sont partout très élevées, généralement entre 20 et 25°C, voire 25 à 30°C par endroits", note Météo-France. "A 5 heures ce matin, on relève encore 29°C à Toulouse" ou "30°C à Castres-Mazamet".

C'est dans le Sud et la vallée du Rhône que la vague de chaleur est la plus étouffante. L'établissement public insiste sur sa durabilité et son intensité, tout en soulignant son caractère "remarquable voire exceptionnel" dans cette région, sur "le sud du Massif central, en Occitanie ou jusqu'à l'est de l'Aquitaine".

Jeudi, Météo-France maintient 17 départements du Sud et de l'Est en vigilance rouge canicule et 39 autres apparaissent en orange, également dans les deux tiers sud du pays. Onze départements sont par ailleurs placés en vigilance jaune, sur une ligne allant de la Loire-Atlantique aux Vosges.

La Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et une partie du Grand Est apparaissent en vert.

Les canicules à répétition sont, selon les scientifiques, un marqueur du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur vont se multiplier.

A cela s'ajoute jeudi une vigilance orages dans la moitié nord du pays, avec un épisode qui balaiera d'ouest en est les régions allant de l'intérieur des Pays de la Loire à la Normandie, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Quelque 25 départements sont placés en vigilance orange.