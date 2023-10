Les dernières nouveautés du contrat d’assurance vie Afer

Principale nouveauté pour l’adhérent aisé abonné au Revenu : la valorisation quotidienne et non plus hebdomadaire des supports d’investissements – les fameuses unités de compte ou UC - entrée en vigueur le 10 juillet dernier. (© Afer)

Le Compte Afer, autrefois leader incontesté, a su se réinventer face à la concurrence féroce du marché de l'assurance vie.

Des contrats d’assurance vie évoluent bien, d’autres pas. Référence du marché pendant des décennies, Compte Afer a pu donner l’impression de s’endormir sur ses lauriers face à des concurrents agressifs et innovants tant au niveau des caractéristiques techniques (frais, souplesse de gestion) que financières (offre d’unités de compte).

Les changements initiés, à la suite du rachat de l’assureur du contrat Aviva France par Aéma Groupe vont dans le bon sens et contribuent à renforcer l’intérêt du contrat récompensé d’un prestigieux Trophée d’Or du Revenu.

Une gestion proche des marchés

Principale nouveauté pour l’adhérent aisé abonné au Revenu : la valorisation quotidienne et non plus hebdomadaire des supports d’investissements – les fameuses unités de compte ou UC - entrée en vigueur le 10 juillet dernier.

Cette évolution attendue depuis longtemps, moins technique qu’il n’y paraît, va vous permettre de mieux profiter des évolutions de la Bourse en gérant votre contrat de façon plus active, un peu à la manière d'un compte-titres. In fine, vous devriez gagner davantage. À condition bien sûr que les UC accessibles dans le contrat continuent à performer.

Rapportant moins que l’inflation le traditionnel, fonds en euros à capital garanti (+ 2,01% en 2022) ne doit plus représenter 80 voire 100% de votre contrat. J'attends d'autres