Les couleurs du caméléon endormi ne sont pas un camouflage : découvrez la raison de leur variation

Considéré comme une espèce menacée à cause de la destruction de son habitat, de la pollution et de prédateurs comme les chats, le caméléon endormi est strictement protégé sur le territoire français.

Endémiques de l’île de Madagascar toute proche, les caméléons endormis ont été introduits sur le sol de La Réunion au XVII e siècle. Ils font partie des plus grandes espèces de caméléons de la planète (50 cm environ pour un poids de 150 à 200 g) et sont reconnaissables à leurs magnifiques couleurs vives, présentes seulement chez le mâle, et qui varient selon son état de santé et son moral.

Comme tous les caméléons, les endormis possèdent deux grands yeux qui bougent indépendamment l’un de l’autre, lui permettant de voir dans toutes les directions, et une langue très gluante qu’il projette en à peine quelques dixièmes de seconde pour saisir ses proies.

Pourquoi appelle-t-on ce caméléon «l’endormi» ?

Traditionnellement appelé caméléon panthère à Madagascar, Furcifer pardalis , de son nom scientifique, est plus connu sous le nom de caméléon endormi à La Réunion. Il s’agit d’ailleurs de la seule espèce de caméléon présente sur l’île.

Cet animal emblématique de l’île intense doit son surnom à son comportement quelque peu apathique. D’une part, l’endormi peut rester immobile pendant un très long moment pour se camoufler au mieux, ce qui tend à faire penser qu’il dort ; de l’autre, il a des gestes d’une lenteur exagérée quand il se déplace, ce qui lui donne l’air d’être complètement endormi ou bien tout juste réveillé.

Où vivent les endormis ?

À l’état sauvage, les endormis vivent à Madagascar et sur tout le territoire réunionnais, le plus souvent dans les jardins fruitiers , les parcs avec buissons fleuris, les champs de cannes à sucre et les zones forestières denses et humides.

Reptiles arboricoles, les endormis adorent se prélasser sur les branches d’arbres. Pour être sûr d’apercevoir ces animaux très discrets en allant à La Réunion, rendez-vous au conservatoire botanique de Mascarin ou au jardin d’Éden à Saint-Gilles. Pour les voir dans leur milieu naturel, il faudra arpenter les sentiers de randonnée de Bras Panon, Takamaka, Saint-Joseph, Salazie ou ceux longeant la cascade de Grand Galet.

Comment élever ce nouvel animal de compagnie ?

Le caméléon endormi peut vivre en captivité, mais, parce qu’il est protégé, il doit être identifié et inscrit sur le site de l’i-fap (Identification de la faune sauvage protégée), avec justificatifs à l’appui.

Pour qu’il se sente à l’aise dans un milieu artificiel, le caméléon endormi doit disposer d’un espace de vie adapté à ses besoins, à savoir un terrarium de 100x60x120 cm minimum, doté d’une lampe chauffante et d’une zone froide, auxquels il faut ajouter une lampe à UVB. L’espace doit être suffisamment ventilé ou bien ouvert, mais protégé par un grillage, et posséder une hygrométrie adaptée.

Pour son bien-être psychologique, l’endormi préfère vivre seul et doit avoir accès à des branches sur lesquelles il peut grimper, et des endroits où il peut se cacher. Insectivore, il se nourrit de grillons , de mouches ou de vers de farine.