Les collectes alimentaires ont-elles toujours la cote auprès des Français ?

Les Restos du cœur lancent ce vendredi leur grande collecte nationale, jusqu’à dimanche soir. Les Banques alimentaires leur emboîteront le pas au mois d’avril. Ces associations comptent sur la générosité des Français, avec des demandeurs de plus en plus nombreux.

Les gilets roses des 80.000 bénévoles seront visibles dans de nombreux magasins jusqu’à dimanche soir. Les Restos du cœur viennent de lancer leur grande collecte nationale de 2025 ce vendredi. L’objectif, recueillir un maximum de denrées alimentaires, redistribuées ensuite aux plus démunis. Pour l’association fondée par Coluche en 1985, ces dons alimentaires sont essentiels et représentent près d’un repas sur deux. Un sachet de pâtes, une bouteille de lait ou encore une conserve de légumes... chaque petit geste compte.

Cette année, Yves Mérillon, le porte-parole des Restos du cœur, espère que l’association recueillera plus de 9000 tonnes de denrées, comme l’an dernier. Interrogé sur France Inter ce vendredi matin, il redoute davantage de demandes en 2025 : «le chômage a recommencé à augmenter au dernier trimestre 2024 et mécaniquement, quand le chômage augmente, quelques mois après, on voit les gens affluer à nos portes.» Patrice Douret, président de l’association tricolore, s’inquiète lui du rajeunissement des personnes accueillies, dont la moitié des 1,3 million de demandeurs ont «moins de 25 ans» . «Aujourd’hui, on accueille près de 120.000 étudiants aux Restos, on ne parle même plus de précarité mais de pauvreté» , déplore le représentant.

Le succès de la collecte est donc primordial. «C’est un rendez-vous important car, en trois jours, nous réalisons près de 15% des dons en nature que nous collectons toute l’année» , a souligné Patrice Douret ce vendredi matin sur lci (ex France Bleu). Le concert des Enfoirés , en soutien aux Restos du cœur, permettra également de recueillir des ressources financières importantes. Il sera diffusé ce vendredi soir, sur TF1. L’association a notamment besoin de produits alimentaires «que l’on peut conserver, qu’on va distribuer dans les mois qui suivent» , mais aussi «de produits d’hygiène» , comme «les produits pour les bébés qui sont des produits très chers» .

Une «valeur mercuriale» plus élevée

L’an dernier, les donateurs semblent avoir été particulièrement attentifs à la qualité des produits cédés. «En 2024, le tonnage collecté a été égal à celui de 2023, avec des produits demandés et collectés beaucoup moins lourds mais de plus grande valeur» , explique Pierrette Castagné, porte-parole de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Elle cite en exemple «une boîte de thon qui pèse moins qu’un litre de lait» mais qui dispose d’une meilleure «valeur mercuriale» . En combinant les collectes physiques et dématérialisées, qui permettent notamment l’achat de bons repas en caisse, la branche locale de Gironde a pu fournir 325 tonnes de denrées. «La collecte de fin novembre permet de récupérer un maximum de produits et de ressources financières. Elle sert aussi de tremplin au principal temps fort de communication grand public des Banques alimentaires» , détaille Pierrette Castagné.

Au niveau national, les Banques alimentaires ont récupéré près de 9750 tonnes de produits en 2024. Un «chiffre en légère baisse par rapport à 2023» mais qui représente l’équivalent de 19 millions de repas. «La collecte nationale est un moment clé pour assurer la continuité des actions des Banques alimentaires tout au long de l’année, en couvrant environ 10% des stocks distribués aux 2,4 millions de personnes accompagnées par le réseau» , précisait un communiqué en décembre dernier. La prochaine collecte des Banques alimentaires sera organisée le week-end du 25, 26 et 27 avril prochains. En automne, elle se déroulera les 28, 29 et 30 novembre.