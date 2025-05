Les Clés de la Ville à Dax

Entre les bienfaits du thermalisme, un riche patrimoine, une dynamique culturelle, Dax dispose de solides atouts. Le renouveau du centre-ville et les opportunités dans l’immobilier neuf ou rénové, renforcent son attractivité. Autour du maire, Julien Dubois, des acteurs du territoire mettent en lumière la sous-préfecture des Landes.

Le thermalisme, l'une des fiertés de Dax

Première station thermale de France, avec une quinzaine d’établissements proposant des soins en rhumatologie, phlébologie… la ville de Dax (40), dispose de nombreux atouts. La fontaine Chaude , emblème de la cité des Landes, témoigne de cette tradition qui remonte à l'époque gallo-romaine . La ville possède un patrimoine architectural varié, depuis les vestiges antiques jusqu’aux bâtiments Art déco. Les remparts gallo-romains , la cathédrale Notre-Dame, et les arènes sont autant de sites qui illustrent l'histoire de Dax.

Avec ses espaces verts, ses berges de l'Adour aménagées pour la promenade, et le renouvellement de son centre-ville, Dax offre un cadre de vie agréable.

La proximité de l'océan Atlantique, des Pyrénées et du Pays basque témoignent de son attrait géographique. D’autre part, Dax est célèbre pour sa féria , ses fêtes de la Saint-Vincent qui attirent de nombreux visiteurs chaque année. La ville propose également une programmation culturelle variée, avec des concerts, des expositions et des événements réguliers. Bien desservie par le réseau ferroviaire (ligne Paris-Bordeaux-Dax) et proche des axes autoroutiers, Dax bénéficie d'une bonne accessibilité.

Horizon Dax 2035

Julien Dubois , maire de Dax est conscient des atouts : "Pour une ville de 22 000 habitants, il est vrai que le thermalisme fait connaître Dax, bien au-delà de ses frontières." Ce n’est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers. Bien au contraire. Le maire affiche des objectifs inscrits dans son programme depuis son élection en 2020. "Nous menons avec les habitants, un projet urbain à horizon 2035 . Le fil rouge est de renforcer l’attractivité de la ville. Car, si nous sommes forts de nos fondamentaux, l’histoire et la richesse de notre patrimoine, la collectivité doit répondre aux besoins et se projeter pour répondre aux défis de demain." souligne le maire.

La rénovation, les travaux menés dans le centre-ville témoignent de cette orientation stratégique qui doit être suive d’autres mesures locales. "Le premier effort significatif est la réhabilitation des espaces publics. Des espaces plus agréables et végétalisés. Cela fait partie des enjeux majeurs. Ensuite, des équipements de qualité, à l’image du projet de salle de spectacle polyvalente qui doit voir le jour pour des concerts, des salons, des séminaires d’entreprises. Il est prévu également un futur golf. D’autre part, nous développons les transports en commun pour que toutes les communes de l’agglomération soient biens desservies. Nous développons les pistes cyclables pour que l’usage du vélo et des mobilités douces soient aisées. Bref, notre ville doit conserver son identité, son histoire mais basculer sur une nouvelle ère pour attirer davantage."

L’immobilier ancien

Si la ville gagne des habitants, son parc de logements doit répondre aux attentes. Le prix médian au m2 d’un appartement ancien à Dax est de 2 500 €, ce qui correspond à une baisse autour de 2 % sur un an. Cependant, si l’on regarde en arrière, les prix ont augmenté en 5 ans de plus de 30 %. En ce qui concerne les maisons anciennes, le prix médian est de 203 000 € (- 10 % sur un an). Depuis les 5 dernières années, la hausse a été de 28 % % à l’échelle de l’agglomération du Grand Dax.

"Avec la combinaison baisse des prix et des taux d’intérêt, l’activité reprend progressivement. Cette reprise met un frein à l’attentisme" remarque Maître Jean-Christophe Gaymard , notaire à Dax (photo). "Dax est une petite ville qui connaît moins la crise que d’autres. Nous avons un marché immobilier assez unique en France. Nous sommes une ville thermale qui reçoit près de 50 000 curistes. Au fil des ans, ces curistes ont trouvé un intérêt soit d’investissement, soit d’acquisition en résidence principale...

...Le parc immobilier est aussi très développé sur les studios. Des petites surfaces à 60.000, 70.000 euros avec des taux de rentabilité compris entre 5 et 8 %. C’est très accessible pour les petits investisseurs. Géographiquement, entre mer et montagne, Dax est très bien située. Le dispositif d’ investissement locatif Denormandie pour la réhabilitation se développe. Il y a le déficit foncier avec les travaux à déduire. Le cœur de ville ne demande qu’à se régénérer." estime le notaire.

L’immobilier neuf

Directeur régional de Nexity Pays Basques/Landes, Alexandre Patachon (photo), évoque l’ancrage territorial de la marque : "La première résidence Nexity , réalisée sur le grand Dax remonte à 2007. Depuis, 600 logements ont été livrés. Notre nouvelle orientation d’ensemblier urbain, nous permet d’accompagner la ville sur tous les métiers que ce soit de la réhabilitation, du tertiaire, de l’hôtellerie ou du résidentiel. Le cap fixé par la collectivité est clair. Avec Dax 2035 , nous accompagnons la ville face aux enjeux liés à l’habitat : loger les familles, les jeunes actifs. Cet horizon nous pousse à l’excellence. Le marché est sain dans le neuf, en moyenne à 3 300 euros/m2. Nous sommes en adéquation avec les revenus du territoire avec des rentabilités dans le neuf autour de 4 à 5 %. Nous venons de livrer une résidence au sud de Dax et menons une opération de requalification de friche en entrée de ville avec des commerces en RDC, une résidence de jeunes actifs, des logements T2, T3, T4 et des maisons sur le toit d’une surface de 100 à 120 m2. La première phase est prévue en juin." confie Alexandre Patachon.

La rénovation énergétique

Au cours de la séquence "Biens mieux", Pauline Courbé Dubost (photo) responsable des affaires publiques de Hellio , fait le point sur les nouveautés réglementaires en matière de performance énergétique des logements. Elle revient sur les mesures gouvernementales concernant le renforcement des contrôles des diagnostiqueurs et la lutte contre les DPE frauduleux ou de complaisance.

Elle décrypte également l’état des logements à l’échelle locale. La ville de Dax se classe au-dessus de la moyenne nationale, avec moins de 11 % de "passoires thermiques". De quoi satisfaire le maire, "nous avons besoin d’accompagner les habitants du territoire pour atteindre cet objectif à la fois louable et utile."

