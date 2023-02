Les Cévennes en mode "résistance" face à la réforme des retraites

"En terres cévenoles, la résistance, nous en savons quelque chose. Alors, résistons!", lance la responsable CGT locale, devant une salle de 500 personnes et plusieurs députés réunis vendredi soir à Alès (Gard) pour s'opposer au projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron.

Parmi les députés, Clémentine Autain, (La France insoumise - LFI), Sandrine Rousseau (Europe Ecologie/Les Verts - EELV), Yannick Monnet (Parti communiste français - PCF) sont les têtes d'affiches ayant répondu à l'invitation du député du Gard LFI Michel Sala.

Alors que le projet de loi défendu par la Première ministre, Elisabeth Borne, qui prévoit un report de deux ans de l'âge légal du départ à la retraite poursuit son délicat parcours parlementaire et que les syndicats, pour une fois unis, entendent accentuer la mobilisation, les orateurs se succèdent dans cette salle polyvalente d'un quartier populaire d'Alès où les organiseurs ont dû ajouter des chaises pour accueillir environ 500 personnes.

Alès, "capitale des Cévennes" de 35.000 habitants, a été l'une de ces villes moyennes en pointe de la mobilisation avec au moins 7.000 manifestants le 19 janvier et 10.000 mardi dernier.

"Elisabeth Borne contribue à la mobilisation et plus elle parle, plus elle me rappelle un certain Alain Juppé en 1995, qui disait aux Français 24 heures avant de retirer le texte que rien n'allait bouger", a confié Clémentine Autain à quelques journalistes, en arrivant à Alès.

"La mobilisation des prochains jours va sans doute déterminer le vote à l'Assemblée de quelques députés, notamment dans les groupes LR et Renaissance, et il y a une réelle possibilité" que le report du départ à la retraite à 64 ans "ne soit pas voté", a estimé à ses côtés Sandrine Rousseau.

"Les deux dernières manifestations à Alès nous ont bien plu et nous ont un peu remobilisés. On a envie de participer à cet élan", a expliqué à l'AFP Laurent Bonnefoy, 60 ans, un ex-enseignant à la retraite "plutôt de sensibilité PS" et "actuellement dans ce mouvement de rassemblement de gauche".

Derrière son stand au fond de la salle, Antoine Vasa, 25 ans, cuisinier et militant EELV dans le Gard, salue la "bienveillance" entre les différentes composantes de la Nupes.

"On est très heureux d'avoir une telle mobilisation à Alès de la part d'une population pourtant considérée comme l'archétype des populations dépolitisées, avec un fort bassin de chômage et la perte de nombreux savoir-faire au fil des décennies", explique sur la table d'à côté Corentin Dupuy, 23 ans, co-animateur des Jeunes insoumis d'Alès et collaborateur parlementaire.