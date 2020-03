Les Bourses s'enfoncent un peu plus...

À chaque nouvelle inquiétante, une baisse. Et pas des moindres, les Bourses perdant plus de 10 % en une seule journée (voir graphique). Le 9 mars, les marchés ont plongé suite à l'écroulement du prix du pétrole, indice d'un début de récession mondiale. Le 12, ils ont dévissé après l'annonce par Donald Trump de la fermeture des aéroports américains à tous les vols en provenance d'Europe pendant trente jours. Et à la reconnaissance officielle par l'OMS que l'épidémie de coronavirus était une pandémie. Lundi, bis repetita suite aux fermetures et aux mesures de confinement prises en Europe et aux États-Unis.

« Ce qui fait baisser les marchés, c'est moins l'ampleur possible de la récession que l'incertitude quant à la sortie de la crise sanitaire », commente Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. « Seule une meilleure visibilité sur les mesures prises pour enrayer la crise sanitaire justifierait un retour sur les marchés. » Et ce dernier de prendre l'exemple de la Chine où la politique de confinement total a permis de contrôler le virus et d'amorcer une reprise de l'activité constatée par une consommation de charbon qui a retrouvé les trois quarts de son niveau d'avant la crise. Résultat, la Bourse chinoise a moins corrigé que les

