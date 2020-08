Les Bourses européennes profitent d'indicateurs économiques bien orientés

Les Bourses européennes ont entamé la semaine de bonne humeur, portées par des indicateurs économiques favorables en Chine, en Europe ainsi qu'aux États-Unis, qui offrent l'espoir d'une reprise de l'économie mondiale, toujours empêtrée dans la pandémie de Covid-19.

A Paris, le CAC 40 a avancé lundi de 1,93% tandis que la Bourse de Londres a pris 2,29%, Francfort 2,71%, Madrid 1,42%, et Milan 1,51%.

A Wall Street les indices abordaient également cette première semaine d'août sur de bonnes bases: le Dow Jones gagnait 0,86%, le Nasdaq 1,48% et le S&P 500 0,77%.

Après un début de séance relativement poussif à travers l'Europe, les indices ont progressivement avancé sous l'effet de chiffres favorables concernant l'activité manufacturière en Chine en juillet, au plus haut depuis neuf ans.

Puis des statistiques similaires ont montré le dynamisme de l'activité manufacturière en France, en Allemagne et en Italie notamment.

"Ce ne sont pas des chiffres forcément engageants pour les six prochains mois, mais par rapport au trou d'air énorme que l'économie européenne a connu, cela reste des indicateurs intéressants pour la reprise", a réagi auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyse pour IG France.

Portés par des indicateurs bien orientés à la mi-journée, les indices européens ont à nouveau accéléré dans l'après-midi, Paris passant notamment la barre des 2%, après la publication aux États-Unis de l'indice ISM sur l'industrie manufacturière, montrant une poursuite du redressement en juillet.

- Tech -

L'ouverture en hausse quelques minutes auparavant de Wall Street, portée principalement par la progression des mastodontes technologiques, a également soutenu la tendance.

"La partie américaine tient encore et toujours des performances assez remarquables grâce aux sociétés tech qui ont publié leurs résultats il y a quelques jours", a souligné Alexandre Baradez.

Les cinq géants américains de l'informatique que sont Alphabet (maison mère de Google et YouTube), Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, continuaient lundi d'entraîner le marché vers le haut.

Ces éléments faisaient passer au second plan l'accélération du bilan de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 680.000 morts et contaminé plus de 18 millions de personnes, selon un bilan établi lundi par l'AFP.

La politique outre-Atlantique était également scrutée par les investisseurs alors que les négociations entre démocrates et républicains au Congrès se poursuivent sur un plan de relance de 1.000 milliards de dollars.

Ce plan doit notamment permettre de prolonger l'aide supplémentaire de 600 dollars par semaine versée aux chômeurs américains, qui a pris fin vendredi.

"Les traders sont clairement optimistes quant à la possibilité d'atteindre un terrain d'entente" entre les deux parties, a souligné David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Moins évident, le énième bras de fer entre Pékin et Washington, les deux capitales étant entrées dans une nouvelle phase de leur "guerre froide" avec le conflit autour de l'application Tiktok.

Les États-Unis accusent depuis plusieurs mois la plateforme de pouvoir être utilisée par la Chine à des fins de surveillance. Ils n'ont cependant pas fourni jusqu'ici de preuves, mais ont menacé d'interdire l'application sur le sol américain.

Microsoft a de son côté confirmé dimanche que des négociations étaient en cours pour racheter la branche américaine de TikTok à ByteDance, sa maison mère chinoise.

"Le président Trump va adopter une position ferme sur certaines entreprises technologiques soutenues par le gouvernement chinois", a réagi David Madden.

Sur le plan des valeurs, le secteur bancaire a souffert lundi de la publication des résultats semestriels: le britannique HSBC a chuté de 2,91% à 332,25 pence après avoir fait état d'un bénéfice net en baisse de 77% au premier semestre.

Société Générale a perdu 0,65% à 12,90 euros après avoir dévoilé une perte nette de plus d'un milliard d'euros au deuxième trimestre.

Le secteur minier a profité de l'accélération de l'activité manufacturière en Chine en juillet: à Londres, BHP a pris 2,55% à 1.697,20 pence et Rio Tinto 4,13% à 4.805,50 pence.

