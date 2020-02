Les Bourses européennes en forte baisse face à l'extension de l'épidémie

Les Bourses européennes ont ouvert la séance de vendredi en forte baisse, dans le sillage des marchés asiatiques, les investisseurs redoutant le pire en raison de l'extension de l'épidémie du coronavirus.

La plus forte baisse est intervenue à Francfort, l'indice phare de la place allemande, le Dax, ayant lâché 3,85%.

"L'incendie au sein du Dax semble hors de contrôle", au point de susciter des craintes "de krach" boursier, explique Timo Emden, analyste chez Emden Research. "La seule chose qui compte pour les investisseurs est le principe de précaution, et le suivi des développements du coronavirus".

Madrid et Londres ont cédé respectivement 3,11% et 3,05%, portant leur recul à plus de 11% sur une semaine, tandis que Milan lâchait 3,08%.

La Bourse de Paris de son côté s'est encore enfoncée (-3,36%) à l'ouverture, se rapprochant du plancher des 5.300 points, un niveau plus vu depuis fin août 2019.

En Asie, la Bourse de Tokyo a essuyé une nouvelle chute massive, tandis que Shanghai dévissait de près de 4% et Shenzhen d'environ 5% à la clôture.

Dans une telle situation dont on ne peut prévoir le bout, "la vente appelle la vente", a souligné Seiichi Suzuki, analyste de l'Institut Tokai Tokyo Research, disant ignorer quand la dégringolade s'arrêtera.

