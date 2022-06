Internet est alimenté par les données personnelles de ses milliards d’utilisateurs. Le moindre formulaire rempli pour se connecter à un site et la moindre photo postée sont des informations cruciales pour l’internaute qui en est l’auteur. Il se doit d’en assurer la protection, Internet étant un terrain de chasse ouvert aux données personnelles. Entre les entreprises qui les recueillent à des fins personnelles et les pirates qui les détournent, la prudence est de mise.Les données personnelles, introduites par les internautes lors de leur navigation web, sont exploitées à différentes fins par des tiers. Les protéger doit relever d’une priorité pour garantir l’intégrité numérique. Quelques bons réflexes sont à adopter. Décryptage.

Les bons réflexes à avoir pour protéger ses données personnelles / iStock.com - NicoElNino

Utiliser un navigateur web respectueux de la vie privée

Pour accéder à Internet, il faut passer par un navigateur web. Bien que ce détail paraisse à priori anodin, le choix du bon navigateur s’avère crucial pour la protection des données confidentielles numériques. En effet, les navigateurs sont loin de traiter les données personnelles des usagers de la même manière, pour ne citer que l’exemple du célèbre Chrome. Le navigateur renommé de Google, qui a enfin permis aux usagers de supprimer leurs données personnelles, s’avère un véritable filet de capture à données personnelles. L’objectif étant de restreindre l’exposition inutile des données confidentielles, le mieux serait d’opter pour un navigateur à même de les préserver. Firefox, de la fondation Mozilla, est le bon élève de cette catégorie. Il a l’avantage de bloquer les traceurs et de sécuriser la navigation.

Contrôler ce qui est posté sur les réseaux sociaux

Opter pour des mots de passe solides et sécurisés

Les comptes en ligne sont accessibles par le biais d’une clé unique que l’usager est libre de définir à sa convenance : le mot de passe. En tant que clé d’accès à un compte chargé de données personnelles, cette série de chiffres et de lettres se doit d’être sécurisée au maximum. Il s’agit là d’un réflexe à avoir dès lors qu’il est question de préserver les données confidentielles sur le web. De plus, il est fortement déconseillé d’assigner le même mot de passe à plusieurs comptes. En effet, il serait bête d’avoir une même clé qui ouvrirait à la fois sa maison, sa voiture et son coffre-fort ! D’ailleurs, avec l’introduction du web 3.0 et de l’Internet des objets, il est plus que jamais nécessaire de protéger les données, de plus en plus exposées.