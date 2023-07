La précarité alimentaire concerne de plus en plus de Français. En raison de l’inflation, les banques alimentaires sont plus sollicitées que l’année précédente. Une étude du Crédoc estime que 16% des citoyens ne parviennent pas à s’alimenter suffisamment. Des chiffres inquiétants.

Les banques alimentaires sont très sollicitées-iStock-Iryna Mylinska

La précarité alimentaire en hausse en 2023

La précarité alimentaire devient un véritable enjeu sociétal. La crise inflationniste a eu un impact très négatif sur le pouvoir d’achat des Français, augmentant ainsi le nombre de personnes se trouvant en insécurité alimentaire. En France, plusieurs millions de personnes déclarent ne pas manger à leur faim, mais aussi ne pas s’alimenter correctement d’un point de vue qualitatif. Près de la moitié des Français indiquent avoir dû faire une croix sur certains aliments. Une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), publiée en mai 2023 démontre que la précarité alimentaire concerne 16% des Français en 2023, contre 12% en 2022.

Des chiffres inquiétants

Cette étude du Crédoc révèle que seulement 39% des plus de 15 ans déclarent s’alimenter comme ils le souhaitent. Ils étaient 50% en 2016. Cette étude démontre surtout que la précarité alimentaire galopante est à la fois quantitative et qualitative. En effet, 16% des Français ne mangent pas à leur faim, et 45% des Français ne mangent pas comme ils le souhaitent. « Les femmes, les plus jeunes, les personnes au chômage, et, d’une façon générale, celles aux plus faibles revenus » sont directement impactés, analyse le Crédoc. Une autre étude de l’IFOP pour l’association La Tablée des chefs, réalisée sur 1 007 personnes gagnant le Smic ou moins, révèle que 9 personnes sur 10 renoncent à l’achat de produits ou suppriment un repas dans la journée. Résultat, 79% des interrogés déclarent avoir modifié leurs habitudes alimentaires.

Les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

Face à cette précarité alimentaire, les Français se tournent vers les banques alimentaires. En effet, ces diverses associations ont pour but de mettre en place un dispositif d’aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Ces aides peuvent se traduire par des distributions de colis, des systèmes de repas chauds, mais aussi l’accès à des épiceries solidaires. En 2022, les banques alimentaires ont accompagné 2,4 millions de personnes. C’est trois fois plus qu’il y a dix ans.

Les démarches à suivre pour être accompagné

Pour bénéficier d’un accompagnement avec une banque alimentaire, il faut prendre un rendez-vous avec un assistant social de la mairie, ou du CCAS. Ces derniers se chargent de vérifier l’éligibilité en faisant le point sur les revenus des demandeurs. Cependant, une aide d’urgence est toujours disponible sans justificatif. Au total, les pouvoirs publics indiquent que plus de 4 millions de Français bénéficient d’une aide alimentaire. Un chiffre très élevé que le gouvernement compte étudier de près afin de trouver des solutions. Le ministère des Solidarités a proposé un programme intitulé Mieux manger pour tous, qui distribuerait des bons à dépenser dans des magasins spécifiques, aux personnes dans le besoin. En 2022, le Conseil national de l’alimentation appelait à inscrire dans la loi, un droit à l’alimentation.