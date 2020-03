Les banques accordent moins de prêts immobiliers et réclament plus d'apport

Bien que les taux d'emprunt restent bas, le resserrement du crédit se confirme en chiffres, pour tous les profils.

Du côté des taux de crédit immobilier, rien de nouveau sous le soleil! Ils sont toujours aussi bas: 1,13% en moyenne, toutes durées confondues, selon l'observatoire Crédit Logement/CSA. Mais cela ne veut pas dire qu'obtenir un prêt est toujours aussi facile. Bien au contraire. Le resserrement du crédit se confirme. Deux statistiques en attestent.

La première: l'apport réclamé par les banques a grimpé de plus de 11% sur les deux premiers mois de l'année (en glissement annuel) après avoir reculé de plus de 5% en 2019, selon Crédit Logement/CSA. «Les banques veulent obliger les emprunteurs à mobiliser plus leur épargne», explique Philippe Taboret, directeur adjoint de Cafpi, courtier en crédit immobilier. Encore faut-il qu'ils disposent de liquidités. Ce qui n'est pas le cas de tous les emprunteurs, notamment les jeunes primo-accédants. Par ailleurs, dans un contexte de taux bas, il est plus judicieux d'emprunter que de solliciter son épargne.

1% des prêts sur plus de 25 ans

Le second enseignement: le recul de la demande. Le nombre de prêts accordés a ainsi chuté de 13% en février (en glissement trimestriel). Idem pour la production de crédit qui a baissé de 4%. «Dès décembre, la plupart des établissements de crédit ont commencé à ajuster leurs offres aux futures recommandations du Haut Conseil (de stabilité financière, NDLR) et le ralentissement de l'activité s'est poursuivi depuis», explique Crédit Logement. Dit autrement: les banques ont cessé d'octroyer des prêts si le taux d'endettement est supérieur à 33%. Idem si la durée d'emprunt est supérieure à 25 ans. Des dossiers qui, actuellement, ne représentent que 1% de l'ensemble des crédits immobiliers, contre 1,7% en 2019.

Preuve que tous les profils sont impactés par ces restrictions, ce sont les meilleurs qui ont subi la plus «forte» remontée des taux. Ainsi, sur 25 ans, ils peuvent obtenir 1,1% en moyenne contre 1,04% en novembre dernier. Sur 20 ans, le taux s'élève désormais à 0,84% (+0,05 point) et à 0,7% sur 15 ans (+0,07 point). Les écarts varient entre + 0,02 et +0,04 point pour les moins bons profils. «Le nombre d'investisseurs refusés a ainsi augmenté de 13% sur un an alors qu'ils affichent des revenus très élevés et des reste-à-vivre confortables», souligne Sandrine Allonier, de Vousfinancer.