Les bailleurs sociaux parisiens épinglés pour leur masse salariale (Crédits photo : Unsplash - Daniel von Appen )

Au regard des aides publiques «élevées», la maîtrise des coûts de gestion des organismes HLM est jugée «insuffisante».

Alors que l'ouverture du monde HLM à des capitaux privés fait débat, la gestion des bailleurs sociaux est pointée du doigt malgré une situation financière «solide». L'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), qui a analysé plus de 360 organismes (soit 3,5 millions de logements locatifs sociaux), épingle la «maîtrise des coûts de gestion insuffisante» des bailleurs sociaux. Plusieurs villes sont ciblées: Aubervilliers (93), Nancy (54) mais aussi et surtout Paris. La raison? La masse salariale des organismes HLM de la capitale est jugée trop élevée.

Ainsi, le salaire moyen brut des salariés du principal bailleur social de la capitale, Paris Habitat, (plus de 125.000 logements sous gestion) s'élève à 2974 euros (chiffre de 2015). À titre de comparaison, celui des offices publics de l'habitat est inférieur de 30%, soit 2276 euros bruts par mois. Le rapport de l'Ancols pointe du doigt la proportion «importante» de cadre dans les effectifs: ils représentent ainsi 33% des effectifs de Paris Habitat. Les bailleurs sociaux rétorquent que les salaires sont plus élevés en Ile-de-France qu'en province. Une justification qui «n'est pas pleinement établie» selon l'Agence nationale de contrôle du logement social. «Les coûts de gestion sont en baisse depuis deux ans», rétorque Roger Madec, président de Paris Habitat.

Des congés avantageux

Le rapport critique également les avantages des salariés en matière de temps de travail qui «pénalise l'organisme (Paris Habitat)». Le personnel bénéficie ainsi de 34 jours de congé annuels et de 22 jours de RTT. Soit un total de 56 jours. À cela, il faut ajouter cinq jours de vacances bonus et un jour pour la fête des mères ou des pères. Un nombre quasiment deux fois plus élevé que les 33 jours octroyés en moyenne par an aux salariés français. «Il serait légitime qu'un objectif de réduction des coûts de gestion soit plus clairement affirmé et explicité dans les contrats d'objectifs et de moyens, compte tenu du niveau important des aides publiques consenties à ces opérateurs», affirme l'Ancols.

C'est ainsi que les opérations de logements sociaux des deux principaux bailleurs sociaux de Paris ont bénéficié en moyenne de 25% à 26% de subventions directes dont 18,5% à 21% en provenance de la mairie de Paris. «Compte tenu des taux d'intérêt très bas et de la faiblesse historique des fonds propres de la RIVP, il est apparu préférable de recourir davantage à l'emprunt que de consacrer des fonds à des opérations en bail qui, in fine, reviendront à la collectivité», répond Frédérique Calandra, présidente de la Régie immobilière de la Ville de Paris.