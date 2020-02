Les automobilistes français de plus en plus nombreux à bouder le contrôle technique

Selon l'Organisme Technique Central (OTC) , 739.000 contrôles techniques manquaient à l'appel en 2019. En effet, depuis le durcissement des normes en 2018, nombreux sont ceux qui craignent de voir leur véhicule recalé.

Un homme effectue un contrôle technique sur un véhicule particulier dans un centre spécialisé de Caen, le 27 décembre 2007. ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Obligatoire tous les deux ans pour tous les véhicules de plus de quatre ans, le contrôle technique n'est pourtant pas réalisé par tous les automobilistes français. En 2019, 738.735 contrôles techniques n'ont pas été effectués , selon l'Organisme Technique Central (OTC), a rapporté BFMTV cette semaine. Soit une baisse de 3,47% par rapport à 2018.

"Ces chiffres confirment la situation préoccupante du marché du contrôle technique en 2019. Cela signifie que de nombreux véhicules, potentiellement dangereux et/ou polluants, ne passent pas ou plus leur contrôle technique", s'alarme le Comité National de Professionnels de l'Automobile (CNPA) dans un communiqué.

Comment expliquer ce phénomène ? Une partie des véhicules a pu être détruite dans le cadre de la prime à la casse. Mais cela n'explique pas tout, affirme BFMTV , selon qui nombreux sont les automobilistes qui craignent de voir leur véhicule recalé. Deux réformes successives en mai 2018 et juillet 2019 ont en effett durci les conditions du contrôle technique. "Les gens font de moins de moins d'entretien, car ils n'en ont pas forcément les moyens. Et ils ne viennent ensuite pas passer le contrôle par crainte de découvrir qu'il y a un problème, que leur diesel par exemple ne passera pas, ce qui entraînera de lourdes factures", expliquait en décembre Laurent Palmier, PDG du réseau Securitest.

Vers un durcissement des sanctions ?

Et quand les automibilistes viennent, c'est à reculons. Les réseaux Auto Sécurité et Sécuritest ont noté l'an dernier que 41% des clients amenaient leur voiture avec plus d'un mois de retard. Les deux enseignes notent par ailleurs des conditions de travail plus dures pour les contrôleurs techniques, avec une dégradation des relations, relations "plus tendues", avec les clients.

Les professionnels appellent à prendre des mesures pour lutter contre cet absentéisme. Le CNPA demande une majoration de l'amende forfaitaire en cas de défaut de contrôle technique. L'amende est aujourd'hui de 135 euros, et une immobilisation du véhicule, pour un défaut de contrôle technique