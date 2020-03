Les agents immobiliers accusés de jouer les usurpateurs

L'association de consommateurs CLCV s'en prend au symbole de reconnaissance dont viennent de se doter les agents immobiliers qui renverrait, selon elle, une image trompeuse.

Rude période pour les agents immobiliers et plus particulièrement pour leur principal syndicat la Fnaim (Fédération nationale de l'immobilier). La semaine dernière, le ton était monté avec les notaires accusés de refuser d'authentifier les actes des ventes conclues par les agents avant le début du confinement. Ces derniers leur avaient répondu vertement, glissant au passage dans une réponse officielle qu'une procédure serait lancée au sujet du caducée, ce nouvel emblème de la profession qui ressemble beaucoup trop à celui des notaires, selon ces derniers.

Et ce mardi, c'est au tour de l'association de consommateurs CLCV d'enfoncer le clou en critiquant sans ménagement la profession. Dans un communiqué titré «La Fnaim à la recherche d'une reconnaissance usurpée», l'association estime que le symbole dont veulent se doter les agents immobiliers est un signe trompeur. Elle pointe, comme les notaires, la troublante ressemblance entre le caducée des agents immobiliers et l'insigne des notaires et dénonce le fait que cette recherche de respectabilité ne s'accompagnerait d'aucune contrainte spécifique pour les agents immobiliers.

La défense des propriétaires plutôt que des locataires

«On ne saurait mettre en avant l'aspect réglementé de cette activité pour, en parallèle, s'opposer à toute mesure qui viendrait précisément l'encadrer: honoraires de location, plafonnement du coût de l'état daté en copropriété ou des lettres de relance, instauration d'un contrat-type de syndic...», peut-on lire dans le communiqué de la CLCV. L'association relève par ailleurs le fait que la nouvelle devise des agents immobiliers «Lucere defendere» (éclairer et défendre) laisse planer le doute sur qui ils souhaitent défendre (les bailleurs ou les locataires). Or, selon la CLCV, l'idée de créer un fichier des incidents de paiement locatifs ou les prises de position de la Fnaim contre l'encadrement des loyers à l'occasion des élections municipales, montreraient clairement que les agents se placent du côté des propriétaires.

Dernières piques de la CLCV: elle dénonce le fait que les agents immobiliers veulent se prévaloir de leur statut et de leur carte professionnelle alors que le public a généralement affaire le plus souvent à un agent commercial. Et pour ces derniers, même s'il y a des obligations de formation continue tous les ans, aucun bagage initial n'est exigé. «Les agents immobiliers ont encore beaucoup de travail à faire, estime Jean-Yves Mano, président de la CLCV. Il ne suffit pas d'un signe extérieur pour montrer son sérieux.»

Quête de respectabilité

«Avec cet insigne, la profession d'agent immobilier montre sa quête de respectabilité, mais elle se parle surtout à elle-même, estime Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut de management des services immobiliers. Le public, lui, veut simplement une profession identifiable, une réglementation et des promesses qui soient tenues.» En jouant avec les codes visuels des notaires, «ce que le président de la Fnaim Jean-Marc Torrollion reconnaît lui-même», rappelle Henry Buzy-Cazaux, les agents immobiliers joueraient un jeu dangereux.

Leur tort? Se donner l'aspect d'une profession ordinale (disposant d'un Ordre professionnel), alors que ce n'est pas le cas. «En 1970, au moment de la loi Hoguet, l'idée de créer un tel Ordre a été repoussée par la profession tout comme en 2008 lorsque je l'ai moi-même suggéré», explique Henry Buzy-Cazaux. Il existe désormais un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) créé par la loi Alur, qui aurait pu remplir ce rôle disciplinaire.

Mais alors qu'Emmanuelle Cosse avait élargi les pouvoirs de cet organe, la loi Elan les a rabotés, fermant la porte à la possibilité de voir ce CNTGI réguler véritablement la profession. Le caducée des agents immobiliers semble avoir du plomb dans l'aile, d'autant que le ministre du Logement, Julien Denormandie, qui devait œuvrer pour une reconnaissance officielle par l'État de ce symbole, s'est fait beaucoup plus discret sur la question.