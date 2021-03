Les activités de financement en France ont nettement souffert en 2020

La plupart des activités de financement en France ont vu un net recul de la production en 2020, affectée par la crise économique et sanitaire, à l'exception de l'activité de caution, a révélé vendredi l'Association des sociétés de financement (ASF) dans son rapport d'activité annuel.

Les chiffres "témoignent de la dimension hors norme de cette année marquée par une pandémie mondiale", a souligné Françoise Palle-Guillabert, déléguée générale de l'ASF.

C'est le crédit-bail immobilier qui a connu la plus forte baisse, avec une chute de 23,4% par rapport à 2019. A l'exception des autres secteurs, la chute ne s'est pas estompée au second semestre et s'est même accentuée avec -25,3%, contre -20,6% au premier.

L'immobilier est un secteur "bien moins sensible à une reprise rapide" et "l'essor du télétravail" pose des défis à long terme, notamment sur les locaux de bureaux, a indiqué lors d'une visioconférence François Camilleri, président de la commission crédit-bail de l'ASF.

Le financement locatif d'équipement n'a lui baissé "que" de 8,5% en 2020.

Avec une chute "vertigineuse" de 33,9% au second trimestre, M. Camilleri juge la baisse enregistrée à la fin de l'année "limitée", du fait d'une reprise de l'activité au second semestre.

L'affacturage, qui consiste en la reprise de créances d'entreprises par un établissement financier dit "factor", a connu une contraction de l'activité de 7,5%, la première en onze ans et la plus importante de son histoire.

Le crédit à la consommation a enregistré un recul de 11,7%, proche des 11,5% révélés par l'ASF en février. C'est la plus forte décrue depuis la crise financière de 2008. En 2020, 24,9% des ménages disposaient d'un crédit à la consommation, c'est le chiffre le plus bas depuis 1989 et la création de l'Observatoire des crédits aux ménages.

Enfin, la caution est le "seul métier qui termine dans le vert", a commenté Françoise Palle-Guillabert, avec +5,9%.

L'Association française des sociétés financières, qui collecte et publie ces données, regroupe quelque 270 entreprises spécialisées.