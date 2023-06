L’été a officiellement débuté. Et si on en profitait pour mener diverses actions solidaires ? Voici quelques idées.

Les actions solidaires à mener pendant l’été-iStock-Robert Daly

Découvrez le site JeVeuxAider.gouv.fr

Vous souhaitez profiter de la pause estivale pour faire du bénévolat ? Rendez-vous sur le site JeVeuxAider.gouv.fr, créé en 2020. Entrez votre code postal (ou autorisez le site à vous géolocaliser), puis parcourez les différentes offres de bénévolat autour de vous ou réalisables à distance. Certaines associations recherchent des bénévoles pour parrainer des réfugiés tandis que d’autres ont besoin de traducteurs ou d’experts en communication pour se développer. Les missions sont donc diverses et variées et chacun peut trouver une voire plusieurs missions qui lui conviennent. À noter : tout au long du mois de juin, JeVeuxAider.gouv.fr a organisé « La Tournée d’Été », qui consiste en la mise en place d’actions bénévoles pour un été placé sous le signe de la solidarité.

Tous Bénévoles, un autre site de missions

Le site Internet tousbenevoles.org permet lui aussi de chercher des missions de bénévolat afin de venir en aide à des associations et autres personnes seules. Pour trouver des missions, il suffit de renseigner son code postal et une liste apparaît. À titre d’exemple, l’association Au bout du fil recherche des individus qui auraient du temps à accorder aux personnes âgées afin de discuter au téléphone. L’association précise qu’elle demande une disponibilité de deux heures par semaine. France Ukraine News recherche quant à elle des rédacteurs de contenus pour aider et informer les réfugiés ukrainiens. Vous avez la possibilité de choisir des missions en présentiel ou en distanciel voire les deux selon vos souhaits et disponibilités.

Une autre idée : les chantiers d’été d’Emmaüs

C’est l’Abbé Pierre qui a eu l’idée de créer les chantiers d’été d’Emmaüs. Pendant une semaine à trois mois, des personnes de 18 ans et plus et venus du monde entier se retrouvent pour vivre une expérience solidaire unique. Collecter, trier, vendre les dons faits par des particuliers et autres à l’association, rénover, préparer des événements… Les missions sont multiples et permettent aux bénévoles, qui, précisons-le, sont logés et nourris, de s’investir auprès d’Emmaüs. « C’est une expérience incroyable et inoubliable... » explique Cyril (22 ans). Ce dernier a pris part aux chantiers d’été d’Emmaüs avec deux de ses amis.

D’autres idées pour un été solidaire

Vous aimez vous promener à la campagne ou passer du temps à la plage ? Avec une pince à déchet (si vous n’en possédez pas une, une pince pour barbecue fera très bien l’affaire) et un sac poubelle, ramassez les nombreux déchets qui jonchent la nature. Vous pouvez également le faire avec des associations. Elles sont plusieurs à organiser régulièrement des opérations plages propres. Vous pouvez aussi donner votre sang. Dans un autre registre, vous avez la possibilité de devenir bénévole lors d’un festival d’été comme Les Vieilles Charrues (Bretagne). Les Restos du Cœur, la LPO… Il y a toujours besoin de bénévoles dans de nombreuses associations et ce, tout au long de l’année.