Les 3 conseils pour préserver le moteur de sa voiture dans les embouteillages

Les bouchons sont éprouvants pour les automobilistes, mais aussi pour le véhicule. Découvrez quelques règles à respecter dans les embouteillages pour soulager le moteur.

Les bouchons s’accumulent dans l’agglomération parisienne ce vendredi ( plus de 200 kilomètres cumulés ). En cause : la fermeture d’une partie du périphérique au nord de Paris, ainsi que du début de l’autoroute A1, à la suite de la découverte d’une bombe datant de la seconde guerre mondiale à Saint-Denis.

S’il faut s’armer de patience, il est également essentiel d’adopter les bons réflexes pour préserver le moteur et les composants de votre voiture. Le Figaro a listé les bons réflexes à adopter face à ces conditions de circulation difficiles.

1 : Évitez à tout prix la surchauffe du moteur

Quand on est bloqué sur la route, le moteur peut chauffer plus vite que d’habitude. Les arrêts et redémarrages fréquents dans les embouteillages le sollicitent davantage, générant plus de chaleur. Deuxième chose, dans les embouteillages, la vitesse réduite ou l’arrêt complet du véhicule limite le flux d’air frais passant à travers le radiateur, réduisant ainsi l’efficacité du refroidissement.

Il est donc crucial de surveiller attentivement la température du moteur, en surveillant régulièrement la jauge de température. Avant de partir, il est également nécessaire de s’assurer que le niveau de liquide de refroidissement est suffisant. Mais si malgré tout, vous constatez une hausse anormale de la température, une seule solution demeure : couper le moteur et faites une pause.

2 : Maintenir une vitesse constante autant que possible

Accélérer, freiner, accélérer, freiner et ainsi de suite. Voilà le mauvais réflexe par excellence lorsque l’on est bloqué dans les embouteillages. Outre la consommation inutile de carburant, ce comportement sollicite excessivement plusieurs composants mécaniques de la voiture, notamment le moteur, la transmission et les freins.

Pour éviter ces dommages, il est essentiel de maintenir une vitesse constante autant que possible et d’anticiper les ralentissements. Par exemple, en gardant une distance de sécurité suffisante pour éviter les freinages brusques. C’est que l’on appelle la conduite souple .

3 : Préservez l’embrayage

Ah ! Le fameux point de patinage ! Lorsque le trafic avance au ralenti, il est tentant de jouer avec l’embrayage pour gagner quelques précieux centimètres sur les véhicules qui nous précèdent. Mais c’est un piège. Car maintenir l’embrayage à mi-course, provoque un frottement constant entre le disque d’embrayage et le volant moteur. Ce frottement génère une chaleur excessive qui accélère l’usure des composants de l’embrayage, et entraînera donc en bout de course un remplacement prématuré de cette pièce maîtresse. Et sans trahir de secret, cela coûte cher.