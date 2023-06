Le tunnel de la ligne 18 du Grand Paris Express menant à l'aéroport d'Orly est quasiment fini

Le tunnelier chargé de creuser le tunnel de la ligne 18 du Grand Paris Express entre Palaiseau (Essonne) et l'aéroport d'Orly est arrivé en gare mardi, après avoir excavé environ six kilomètres de roches en un an et demi.

La presse, ainsi que l'état-major d'Aéroports de Paris (ADP) et de la Société du Grand Paris (SGP), étaient conviés dans la future gare Aéroport d'Orly, actuellement en chantier, pour assister à l'arrivée du tunnelier à qui il restait un petit mètre à percer avant d'atteindre la gare.

"Ce tunnel à terme ira jusqu'au sud de Palaiseau", a indiqué Bernard Cathelain, membre du directoire de la SGP. Au total, il mesurera près de 12 kilomètres car un autre tunnelier s'est chargé de creuser la première moitié du tunnel.

La ligne 18 s'étirera en 2030 de l'aéroport du sud parisien à Versailles en passant par un viaduc sur le plateau de Saclay puis en replongeant sous terre au niveau de Guyancourt (Yvelines), jusqu'à la gare de Versailles-Chantier.

Un premier tronçon de la ligne doit être mis en service entre Massy (Essonne) et Saclay en octobre 2026. Un an plus tard, la ligne 18 desservira Orly, où la ligne 14 est attendue pour juin 2024.

Autant d'infrastructures qui vont "participer au développement d'un pôle intermodal" au sein de l'aérogare d'Orly qui sera desservie par deux lignes de métro, s'est réjoui le directeur général adjoint d'ADP, Edward Arkwright.

"Massy-TGV sera en 2027 à trois stations d'Orly, a-t-il indiqué, et on pense qu'à l'ouverture de la 14, on aura gagné huit points de report modal pour les voyageurs et les salariés" vers le transport public.

En clair, ADP espère améliorer son bilan carbone en facilitant son accès via le métro alors qu'actuellement, seule une ligne de bus dédiée - l'Orlybus -, un tramway - le T7 entre Villejuif et Athis-Mons - et l'Orlyval desservent l'aéroport, obligeant l'immense majorité des voyageurs et salariés à prendre la voiture.

"Pour nous, c'est une étape dans la stratégie de décarbonation de l'aéroport", a souligné M. Arkwright, avant d'ajouter: "Orly est un aéroport urbain, donc il a besoin d'un mode d'accès digne d'un aéroport urbain".