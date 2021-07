Qui n'a jamais entendu parler de la célèbre histoire du Titanic ? Ce paquebot colossal a tragiquement sombré en 1912 des suites d'une collision avec un iceberg. Avec pas moins de 1500 décès, le RMS Titanic est l'un des naufrages les plus meurtriers. Plus de 100 ans après la tragédie, le Titanic fascine toujours, pas seulement grâce à Leonardo DiCaprio ou Kate Winslet dans le film de James Cameron, mais aussi pour les explorations de son épave.

Le Titanic, une histoire qui passionne toujours : visite touristique de l'épave 109 ans après le naufrage / iStock.com - traveler1116

Une collision fatale

Le RMS Titanic, paquebot de la White Star Line, est le bateau le plus grand et le plus luxueux jamais construit à l'époque, aujourd'hui détrôné par l'Harmony of the Seas. Avec une longueur de 269 mètres, il était réputé pour être insubmersible. Le navire a été construit de 1909 à 1912 et effectue son premier voyage inaugural cette même année. Réunissant certaines des personnes les plus riches de l'époque, ainsi que des centaines d'immigrants, le naufrage du Titanic après une collision avec un iceberg peu après son départ de Southampton, est un des plus meurtriers, avec plus de 1500 morts.



Le paquebot a été retrouvé par le professeur Robert Ballard en 1985 à près de quatre kilomètres de profondeur, à 600 kilomètres au sud de St Johns à Terre-Neuve. Depuis, des études approfondies de l'épave ont été menées, et ont permis de mieux comprendre les circonstances exactes du naufrage, mais aussi de récupérer certains vestiges parmi les débris de l'épave. Depuis 2012, l'épave du Titanic est placée sous la protection de la Convention sur la protection du patrimoine culture subaquatique de l'UNESCO. Véritable patrimoine culturel donc, le Titanic aura pourtant peut-être totalement disparu d'ici une dizaine d'années, rongé par le sel et les bactéries.

Une nouvelle destination touristique ?

Récemment, la société américaine OceanGate Expéditions a mis en place la possibilité d'embarquer pour six voyages exploratoires vers l'épave du paquebot Titanic entre mai et septembre. Pour la somme de 125 000 dollars, soit 105 700 euros, vous pouvez désormais embarquer à bord d'un bateau au départ de Terre-Neuve au Canada pour vous enfoncer vers l'Atlantique nord jusqu'aux eaux internationales où gît depuis 1912 l'épave du paquebot. De là, vous monterez à bord d'un sous-marin fabriqué en fibres de carbone de six places, nommé Titan, qui est doté d'un grand hublot. La plongée vers la plus célèbre épave descend à 3 843 mètres de profondeur, à la vitesse de 55 mètres par minute grâce aux propulseurs électriques du sous-marin et dure huit heures.



Cependant, à une telle profondeur, l'eau est très noire et polluée par tout un tas de micro-organismes, il est donc impensable d'espérer admirer correctement l'épave du Titanic, surtout que la coque du bateau est en train mauvais état à cause des nombreuses bactéries qui la rongent depuis plus d'une centaine d'années. Mais même si ces voyages sont qualifiés de visites touristiques, ils restent néanmoins à but scientifique également. Il s'agit, en effet, de créer un modèle 3D des débris qui serviront aux perpétuelles recherches sur la vie marine.

Une bouteille à la mer

Le Titanic est ainsi un véritable phénomène qui fascine le monde entier. En 2017, la découverte d'une bouteille en verre jetée à la mer a suscité beaucoup d'interrogations de la part des scientifiques, concurrençant la bouteille trouvée en Allemagne en 2016 datant également du début du 20ème siècle. Ce sont des promeneurs qui ont aperçu la bouteille sur une place d'Hopewell Rocks au Canada, avec, à l'intérieur, un message stipulant « Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. », signé Mathilde Lefebvre.



La petite fille de 12 ans a bel et bien embarqué sur le Titanic en 1912 en troisième classe avec sa mère et ses frères et sœurs, selon les registres, mais aucun membre de cette famille française n'a survécu au naufrage. Même si les experts ont constaté que la bouteille, l'encre et le papier pourraient bien dater du début du 20ème siècle, il leur est difficile de comprendre comment la bouteille n'a pu être découverte que 105 ans plus tard, sur les côtes canadiennes tandis que les courants marins de l'époque auraient dû l'emporter vers l'Europe. Les chercheurs ne peuvent pas se prononcer et ont fait appel aux descendants des Lefebvre pour espérer retrouver un cahier d'école de la petite Mathilde de l'époque pour pouvoir comparer les deux écritures.



Supercherie ou véritable miracle, les scientifiques s'interrogent toujours, mais continuent leur investigation, pour pouvoir déterminer si cette bouteille est bel et bien le seul vestige intact du légendaire paquebot. Que ce soit par des découvertes mais aussi des documentaires, des livres ou encore par des constructions en Lego, il est certain que le Titanic continuera encore à faire parler de lui à l'avenir, notamment avec le projet pharaonique de construction d'une réplique du bateau en Chine, Le Titanic II, et d'un projet de parc d'attractions.