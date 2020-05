Le télétravail et le lissage des heures de pointe, une solution aux "problèmes écologiques et d'embouteillages" de l'Île-de-France ?

La présidente de la région Valérie Pécresse aimerait que soient pérennisées certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse (en rouge), avec le préfet de police de Paris Didier Lallement (à gauche) et le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, le 10 mai 2020 gare de l'Est à Paris. ( POOL / THOMAS SAMSON )

Conséquences du confinement imposé pour lutter contre l'épidémie de coronavirus : le trafic routier a été fortement réduit en Île-de-France et l'affluence dans les transports en commun s'est réduite de façon drastique. "Les Franciliens sont en train de découvrir qu'on peut prendre les transports en commun sans être serrés les uns contre les autres", a constaté lundi 18 mai la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, dressant un premier bilan du déconfinement dans les transports franciliens, déconfinement qui selon elle "s'est globalement bien passé".

A l'antenne de RMC-BFMTV, Valérie Pécresse a appelé à pérenniser certaines des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 , citant notamment le télétravail et le "lissage des heures de pointe". Selon elle, ces pratiques pourraient constituer une solution durable aux "problèmes écologiques et d'embouteillages" de la région . "Si au lieu de reprendre nos mauvaises habitudes et d'arriver tous entre 8h et 9h, on espaçait nos arrivées sur une tranche horaire large, on n'aurait plus d'embouteillages en Île-de-France et on n'aurait plus ces transports congestionnés une heure par jour", a t-elle déclaré.

Valérie Pécresse souhaite ainsi la "prolongation du télétravail jusqu'au 2 juin et au-delà", de même que le "lissage des heures de pointe", pratiques qu'elle aimerait voir adopter par le monde du travail.