Le site CDiscount s'apprête à vendre des logements neufs

Un téléphone, un aspirateur et... un appartement. Voilà le parcours d'achat singulier que pourront bientôt réaliser les clients de CDiscount.

Le e-commerçant français, propriété du groupe Casino, lance ce mardi son offre immobilière. CDiscount s'est allié avec le comparateur Ikimo9 pour proposer à ses clients une offre de 20.000 logements neufs, construits par une centaine de promoteurs immobiliers et répartis sur toute la France. Cette offre s'adresse à la fois aux particuliers désireux d'acquérir leur résidence principale, et à ceux qui souhaitent investir dans un bien pour le louer, en bénéficiant de dispositifs de défiscalisation. Concrètement, le client peut consulter les plans détaillés des logements à vendre, et prendre rendez-vous directement avec le promoteur. CDiscount et Ikimo9 se partagent de leur côté une commission de mise en relation.

Ce n'est pas la première fois que CDiscount s'aventure sur le terrain des services. Vendredi, le e-commerçant a lancé une offre de gaz, deux ans après avoir mis un pied dans le marché de l'électricité. Dans les deux cas, un partenariat a été noué avec une autre filiale du groupe Casino, GreenYellow. «Nous enrichissons l'offre de notre site en mettant l'accent sur des domaines qui sont des dépenses courantes pour les Français, explique François Albenque, directeur du développement de Cdiscount. C'est aussi une façon de nous différencier de concurrents mondialisés», à l'instar d'Amazon. Un tiers de la croissance de CDiscount cette année provient de ces services, avec une mention spéciale pour le voyage et l'énergie.