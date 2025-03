Le seul glacier étoilé au guide Michelin se trouve sur une île d’Asie

À Taichung, troisième ville de Taïwan, le restaurant de crème glacées Minimal propose un menu dégustation en sept services ainsi que des glaces à emporter.

La devanture minimaliste couleur anthracite passerait presque inaperçue sans les files d’attente qui s’y forment chaque week-end. Situé dans une ruelle résidentielle de Taichung, troisième plus grande ville de Taïwan, Minimal n’a rien d’un glacier ordinaire. En 2024, l’établissement a été le premier restaurant de crème glacée à intégrer le guide Michelin. Ouvert par le chef Arvin Wan en 2021, c’est pour l’heure le seul du genre à être floqué d’une étoile.

« Consacrée aux desserts, l’adresse éblouit tant sur le plan gustatif que visuel grâce à des associations de saveurs et de textures recherchées. Les convives peuvent y déguster un menu en sept services qui évolue au gré des saisons et dévoile de succulents granités et glaces dressés avec soin et élégance , décrit le guide gastronomique . En accord avec l’esthétique wabi sabi, l’intérieur épuré embrasse les imperfections de son revêtement en acier rouillé, de sa ferme de toit restaurée et de ses poutres en béton. »

5 € la glace à emporter

Sur place, les gourmets peuvent opter pour le menu dégustation en sept services proposé à 1200 dollars taïwanais (35 €). Avec seulement 20 couverts, trouver une disponibilité peut s’avérer difficile. Heureusement, Minimal propose aussi ses crèmes glacées à emporter. Saké et gingembre, gin et aiguilles de pin... La coupe deux saveurs est vendue 180 dollars taïwanais (5 €).

Située à quelques pas, la Calligraphy Greenway est un lieu privilégié pour déguster sa glace lors d’une promenade à Taichung. Cette coulée verte de 3,6 km relie deux des principaux lieux touristiques de la ville : le Musée national des sciences naturelles et le Musée national des beaux-arts de Taïwan. Autant de lieux que les touristes visitent lors d’une excursion à la journée : Taichung n’est qu’à une heure de la capitale Taipei en train à grande vitesse.

MINIMAL , No. 16號, Lane 133, Section 1, Meicun Rd, West District, Taichung City, Taïwan 403.

