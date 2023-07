Le prix des réparations automobiles s’envole en 2023

Un baromètre des prix des garages publié par le comparateur IdGarages souligne la forte disparité de prix d’une enseigne à une autre.

Pour faire réviser son train avant, mieux vaut habiter en Bretagne qu'en Île-de-France. C'est ce qui ressort du dernier baromètre de prix de la réparation automobile publié mardi par le comparateur IdGarages. Entre les deux régions, pour la même intervention, il faudra débourser en moyenne 69€ en Bretagne contre 85€ en Île-de-France, soit une différence de 23%.

Reste que, peu importe le territoire, les automobilistes ne feront pas d’économies cette année. Entre 2022 et 2023, le prix des réparations a augmenté de 11,5% en moyenne. Cette tendance à la hausse n'affecte cependant pas toutes les réparations de la même manière. « La hausse concerne principalement les prestations intégrant un changement de pièces », explique Jonathan Bloch, directeur général d'IdGarages. « Le freinage, l'embrayage ou les amortisseurs subissent les plus grosses augmentations de prix. Dans le contexte inflationniste, les équipementiers, fabricant de pièces, ont répercuté la hausse des coûts de production sur leurs prix de vente », poursuit-il. La réparation d'un système de freinage est ainsi passée de 279€ à 329€ en moyenne en France.

À l'inverse, les réparations impliquant plus de temps que de matériels augmentent peu. Pour limiter la hausse des prix, beaucoup de garagistes ont cherché à contenir leurs coûts de main-d’œuvre, qui se stabilisent donc autour de 3,5% sur le premier trimestre.

Hausse des prix et concurrence

L’inflation du secteur ne remonte cependant pas aux derniers trimestres. L’augmentation des prix de l’énergie avait déjà fait grimper la hausse des charges à près de 10% en 2022. Les écarts importants d’un garage à l’autre s’expliquent notamment par l’adoption de stratégies différentes d’une enseigne à une autre.

Celles-ci « ont pu être mises en place en se focalisant soit sur le maintien de la marge, soit sur le nombre d'entrées en atelier » analyse le dirigeant d’IdGarages. « L’écart n’a jamais été aussi important ; mais avec la différence de coût vient la différence de service. Un garage plus cher proposera plus souvent des paiements fractionnés, une remise du véhicule après travaux ou un meilleur service client ».

La tendance devrait s'infléchir rapidement, à la fois parce que le pic d'inflation semble passé, et parce que la période est propice aux promotions sur les réparations. « Le troisième trimestre s'annonce beaucoup moins fort en termes d'augmentations des prix, notamment en raison d'une diminution sensible de l'inflation sur le prix pièces. C'est une période avec beaucoup de promotions, notamment sur les climatisations, venant des garagistes mais aussi poussées par les marques et les chaînes d'ateliers de réparation ». Raison de plus, si vous cherchez à économiser, de comparer les prix avant de choisir un garage.