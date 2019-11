Le Prêt à taux zéro pourrait bien disparaître totalement

On savait déjà que le PTZ ne devrait plus être proposé en zone détendue dès l'an prochain mais un rapport officiel envisage désormais sa suppression totale.

À son pic, en 2017, on comptabilisait plus de 120.000 Prêts à taux zéro (PTZ) distribués pour contribuer au financement d'un logement. Mais les temps ont bien changé: entre taux bas annonce de la fin du PTZ en secteur détendu (les zones B2 et C, celles où la demande est la plus facile à satisfaire par rapport à l'offre) dès 2020, ce chiffre pourrait bien tomber cette année au-dessous des 87000 PTZ accordés en 2018.

Et ce n'est pas fini: à en croire les révélations du quotidien Les Échos, un rapport commandé par le gouvernement préconise de ne pas prolonger l'ensemble du dispositif PTZ au-delà de 2021. Ce document conjoint de l'Inspection générale des finances de Bercy et de son équivalent au ministère de la transition écologique souligne que si ce PTZ jouit «d'une excellente notoriété auprès du public», son utilité réelle ne serait pas à la hauteur pour une aide coûtant à l'État de 750 millions d'euros à 1,3 milliard d'euros selon les années.

Effets d'aubaine

Là où les professionnels soulignent régulièrement que le dispositif est un coup de pouce indispensable pour solvabiliser les dossiers les plus fragiles, le rapport y voit surtout des «effets d'aubaine». Ses auteurs estiment que le PTZ n'a un rôle décisif que dans 25% des achats dans le neuf en zone tendue et pour moins de 5% des cas en zone rurale. Pour enfoncer le clou, le rapport précise que la baisse moyenne de la mensualité n'est que de 1,4% du revenu.

Mais l'un des reproches principaux fait à ce PTZ, c'est qu'il soutient et favorise très majoritairement le neuf. L'acquisition de logements neufs représente en effet plus des trois quarts de ce genre de prêts. Or le ministre du Logement, Julien Denormandie, ne cesse de marteler qu'il ne veut pas être vu seulement comme le ministre de la construction neuve et souhaite mettre l'accent sur la rénovation comme il l'a déjà fait avec le dispositif fiscal qui porte son nom.

Dans cette veine, le rapport préconise de réorienter les aides vers des acquisitions dans l'ancien avec travaux. Une orientation qui ne va pas empêcher les professionnels de la construction de poursuivre leur lobbying en faveur du maintien du PTZ, notamment en zone rurale. Ils comptent sur l'examen en cours du projet de loi de finances pour 2020, afin que les parlementaires rectifient le tir. Ils estiment notamment que cette suppression ne ferait qu'accentuer la fracture territoriale déjà bien présente. Une position intermédiaire, notamment défendue par le réseau immobilier Procivis, permettrait de conserver a minima le PTZ dans les villes signataires du programme Action cœur de ville.