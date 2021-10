Le Prêt à taux zéro est prolongé jusqu'à fin 2023, le dispositif Loi Pinel jusqu'à fin 2024, annonce Emmanuelle Wargon

La ministre du Logement a également indiqué "travailler sur la mise en location des logements existants" avec un "amendement Coluche pour la location".

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon, le 23 mars 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

L'annonce était attendue : le dispositif du Prêt à taux zéro est prolongé d'un an jusqu'à la fin 2023 et celui de la Loi Pinel jusqu'à la fin 2024, a indiqué mercredi 6 octobre la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. Le "PTZ", qui aide les ménages à accéder à la propriété, "devait s'arrêter fin 2022, on le prolongera bien jusqu'à fin 2023", a ainsi déclaré la ministre sur BFM Business . Il s'adresse aux particuliers qui achètent leur propre logement et permet de solliciter des prêts en partie sans intérêt auprès des banques.

Les conditions de ressources, que le gouvernement envisageait de modifier, ne changeront finalement pas, a-t-elle également indiqué. "Nous avions envisagé une réforme dans laquelle on changeait le mode de prise en compte des ressources (...), c'est très complexe à mener et donc on ne le fera pas au 1er janvier 2022. Donc il est maintenu tel quel jusqu'à fin 2023", a précisé Emmanuelle Wargon.

En outre, le dispositif Loi Pinel, destiné aux futurs propriétaires qui comptent louer leur bien, ils ont droit à une aide à l'achat s'ils s'engagent à demander un loyer inférieur au marché, est quant à lui maintenu "jusqu'à fin 2024", a annoncé la ministre, qui présentera la semaine prochaine le "Pinel+". Selon la ministre, ce décret, qui sera présenté la semaine prochaine, comportera "à la fois des critères environnementaux et des critères de qualité, mètres carré minimum par taille d'appartements par exemple".

Un "amendement Coluche pour la mise en location"

Emmanuelle Wargon a également indiqué "travailler sur la mise en location des logements existants" avec un dispositif "aujourd'hui tout petit qui s'appelle 'Louer abordable' sur lequel il y aura un amendement au Projet de loi de finances pour l'améliorer et le rendre plus attractif".

"Je voudrais faire l'équivalent de l'amendement Coluche pour la mise en location", a-t-elle expliqué. Il s'agira de "dire à des propriétaires : 'si vous acceptez de louer en dessous du prix du marché à des locataires qui eux-mêmes ont des ressources limitées, alors fiscalement vous allez vous y retrouver. Et donc finalement, vous pourrez être généreux et faire un acte d'intérêt collectif avec une belle incitation fiscale'", a-t-elle souligné.