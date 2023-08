Le point sur la réutilisation des eaux usées : on progresse

Tandis que les épisodes de sécheresse se sont multipliés ces dernières années, la France veut progresser dans la réutilisation des eaux usées et de la pluie.

Le point sur la réutilisation des eaux usées -iStock-Anastasija Vujic

Canicule en France : une réalité

Vous avez dernièrement ressorti les pulls chauds, les cirés et les pantalons ? Ce n’est pas le cas de tous les Français. En effet, entre le 7 et le 13 juillet notamment, une vingtaine de départements ont été touchés par la canicule. L’Agence nationale de santé publique a même fait état de 80 morts de plus que la normale au cours de ces quelques jours de fortes chaleurs (des estimations que l’agence doit encore consolider). Et tandis qu’une partie de la France désespère de revoir un jour le soleil (tout en relativisant car il vaut mieux de la pluie et des températures fraîches qu’une canicule et la sécheresse), le pays veut progresser dans l’utilisation des eaux usées et de pluie. Une bonne nouvelle. Pour information, à l’heure actuelle, un faible pourcentage des eaux est réutilisé dans le pays (-1 %) et le Gouvernement vise les 10 % d’ici à 2030, soit 300 millions de mètres cubes. Rappelons que le Gouvernement s’attend, au cours des prochaines années, à des pénuries d’eau allant de 10 à 40 %.

Le « plan eau » du Gouvernement

Le Gouvernement souhaite assouplir les règles concernant les eaux grises (c’est-à-dire les eaux ménagères venues des douches, des lavabos et autres appareils électroménagers) mais aussi les eaux pluviales. Cette année, il a notamment lancé le plan eau « pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ». Ce plan inclut 53 mesures pour optimiser la disponibilité de cette ressource précieuse, pour en préserver la qualité mais aussi pour être mieux préparé afin de faire face aux épisodes de sécheresse.

Trois nouveaux textes en préparation

Trois nouveaux textes en lien avec l’utilisation des eaux de pluie et eaux grises sont prévus par le Gouvernement. Le premier texte, validé par le Conseil d’État, pourrait être publié sous peu. Il concerne l’assouplissement des règles en lien avec les horaires et les distances d’arrosage des espaces verts ainsi que l’irrigation des terres agricoles via l’emploi d’eaux usées assainies. Le deuxième texte devrait être publié fin 2023 et concerné les usages domestiques (emploi des eaux de gouttières pour l’arrosage, les chasses d’eau et autres). L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) doit se prononcer sur ce texte. Le troisième texte devrait tourner autour des conditions de réutilisation de l’eau au sein des entreprises agroalimentaires. Le ministère de la Santé voudrait notamment qu’un tri des eaux soit effectué afin d’éviter les risques de contamination et que des tuyaux distincts soient utilisés. Après des mois de débats entre les différents ministères, la législation est donc sur le point d’évoluer. « La position du ministère de la Santé a évolué au regard de la pression climatique. On n’avait pas jusque-là dû gérer une ressource en eau limitée en France » a expliqué l’entourage d’Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée à la Santé.