Le ministre du Logement veut favoriser les rénovations contre les canicules

Le ministre délégué chargé du Logement, Patrice Vergriete, s'est dit jeudi favorable à ce que les aides à la rénovation des logements prennent aussi en compte leur protection face aux canicules.

"Je pense que ce qui doit changer, c'est d'intégrer cette problématique de canicules dans l'adaptation des logements", a dit le ministre sur France Inter.

Le confort d'été est encore très peu pris en compte dans la réglementation sur les logements.

Les seules normes contraignantes concernent les constructions neuves autorisées depuis janvier 2022.

Dans l'Hexagone, MaPrimeRénov', dispositif-phare du gouvernement d'aide à la rénovation énergétique, ne finance que des travaux visant à protéger davantage les logements contre le froid.

Dans certaines collectivités d'outremer, en revanche, l'installation de surtoitures ou de bardages ventilés, ou de chauffe-eau solaires, peut être prise en charge.

"Si on élargissait ces dispositifs ? Si on s'appuyait sur l'expérience de l'outremer pour la généraliser à la métropole ? Moi je suis plutôt favorable à ça", a dit le ministre.

Les canicules comme celle que traverse la France actuellement, avec encore 17 départements placés en vigilance rouge jeudi, vont se multiplier et s'intensifier avec le réchauffement climatique.

Pour relancer la construction neuve, en crise depuis plusieurs mois, Patrice Vergriete a affirmé "travailler sur un dispositif qui permettra de mobiliser les investisseurs professionnels sur l'investissement locatif".

Promoteurs et constructeurs s'inquiètent de la suppression annoncée de la niche fiscale Pinel et du recentrage du prêt à taux zéro, qui favorisaient l'investissement des particuliers dans l'immobilier.

"L'investisseur particulier, quand il investit dans le logement, il recherche d'abord l'avantage fiscal, et il ne regarde pas forcément la qualité du logement et là où il se situe", a justifié Patrice Vergriete, jugeant qu'aider les investisseurs professionnels serait "plus pérenne".

Il en en outre annoncé un décret pour mi-septembre "qui permettra à plus de communes, communes touristiques, communes aujourd'hui qui sont en réindustrialisaion, de pouvoir développer davantage de logements intermédiaires", aux loyers réglementés mais plus élevés qu'en HLM.