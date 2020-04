Le marquage au sol envahit l'espace public en ce temps de pandémie

EN IMAGES - En Asie et partout dans le monde, le ruban adhésif est devenu un nouvel élément architectural pour faire respecter la distanciation sociale. Et parfois, le résultat s'avère esthétique.

Il a fait une apparition timide au début de la pandémie mais semble désormais se généraliser. Le marquage au sol est devenu l'allié indispensable pour faire respecter au mieux la distanciation sociale. Et le phénomène devrait encore s'accentuer avec l'approche des premières vagues de déconfinement. C'est sans doute à Singapour que le phénomène a pris le plus d'ampleur. Là-bas, le ruban adhésif souvent rouge voire jaune ou rouge et blanc tend à devenir un élément à la part entière de l'architecture publique.

Un compte Instagram @tape_measures rassemble d'ailleurs de très nombreuses photos de ces installations permettant de matérialiser les emplacements dans les lieux publics où l'on peut se tenir en toute sécurité. Centres commerciaux, aéroports, boutiques, lieux de transports en commun... se couvrent ainsi de lignes de séparation, de grands points où se tenir, d'espaces hachurés interdits, etc. Le résultat peut s'avérer angoissant, évoquant parfois des images de scènes de crime mais il peut aussi se révéler étonnamment graphique.

Les fabricants l'ont bien compris et mettent en avant la multiplicité de couleurs et de formes de leurs rubans adhésifs. D'ailleurs, sur les moteurs de recherche, ce produit est rapidement associé avec marquage au sol et distanciation sociale... Des designers commencent aussi à entrer dans la danse pour concevoir des marquages plus esthétiques.