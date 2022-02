Le marché des paysagistes en croissance en 2021, porté par les particuliers

Les entreprises du paysage ont connu une croissance soutenue en 2021, portée par une demande en hausse des particuliers, selon les chiffres dévoilés jeudi par la principale fédération du secteur.

Selon l'Union nationale des entreprises du paysage, le marché a progressé de 11% par rapport à 2020 et de 9% par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie.

Ce sont les activités de création qui portent le plus cette croissance (+10% par rapport à 2019), davantage que celles d'entretien (+7%), relève l'Unep, évoquant une "tendance (qui) s'est opérée depuis la sortie du premier confinement", à l'été 2020.

Les particuliers et les professionnels privés sont les plus demandeurs, tandis que la commande publique dépasse à peine son niveau d'avant-crise.

Le secteur déplore les "problèmes d'approvisionnement" et les "difficultés de recrutement", en plus des "tensions inflationnistes", de "l'incertitude sanitaire" et d'un "fort absentéisme des collaborateurs en début d'année 2022".