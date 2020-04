La tendance est à la création d'entreprises. Néanmoins, monter sa propre affaire requiert un état d'esprit entrepreneurial et une méthode de développement de projet adaptée. Parmi les procédés les plus sollicités, le lean start-up constitue la technique la plus prisée pour lancer un business rapidement, mais sûrement.



Entreprendre exige en général de la patience et une idée innovante. Les consommateurs, habitués aux nouveautés, ne sont plus aussi faciles à emballer. Néanmoins, certaines demandes demeurent lacunaires. Ainsi, pour découvrir ce que les consommateurs veulent réellement et leur proposer les produits et services idéaux, le lean start-up est la méthode à privilégier.

Le lean start-up : cette méthode qui va lancer votre business/iStock.com-FlamingoImages

Le lean start-up, qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'une méthode de développement de projet très prisée dans la création de nouvelles entreprises. Nombreuses sont les start-ups qui y ont eu recours et témoignent de son imparable succès. Le procédé qu'est le lean start-up est introduit pour la première fois en 2008 par Eric Ries. Si, à l'époque, son efficacité restait à prouver, son utilisation par des start-ups devenues de grandes entreprises à succès, notamment Dropbox et Hotmail, l'a rapidement propulsé au rang des meilleures manières d'entreprendre. Concrètement, cette tactique est basée sur des itérations successives et évolutives du produit proposé, comme dans la méthode Agile. Avec un premier prototype de produit, l'entrepreneur en devenir doit d'abord tester le marché et analyser les retours avant d'officialiser.

Tâter le marché pour commencer

En pratique, avant de créer sa start-up avec le lean start-up, il faut commencer par maîtriser le marché. Le développement agile et surtout rapide du projet est l'un des avantages de cette technique. De ce fait, pour éviter de perdre du temps et, par conséquent, d'investir inutilement, il est important de mesurer la demande des consommateurs. Cette compréhension se base sur le "Lean Startup Canvas". Mis au point par Ash Maury, ce modèle récapitulatif permet de formaliser intelligemment les hypothèses du business model. Ce tableau affiche notamment le problème à résoudre, la clientèle-cible, la solution que constituera le produit, les revenus ainsi que les canaux de diffusion. Une fois l'idée dressée, il ne reste plus qu'à concrétiser.

Pivoter, réitérer, parfaire le produit

La bonne connaissance du marché et de la demande mène à la création de ce qui est appelé MVP ou Minimum Viable Product. En d'autres termes, il s'agit d'un premier prototype qui permettra de vérifier les hypothèses préétablies sur le marché. Le MVP sera donc mis en vente ou en test libre dans le but d'obtenir des retours clients. En effet, le lean startup est en partie basé sur un développement par la clientèle, car le client est roi. À partir des retours et des impressions, l'entrepreneur devra "pivoter" son MVP de façon à l'adapter le plus possible à la demande. Cette action consiste à ajuster le produit initial aux préférences du client pour ensuite le remettre sur le marché. Le pivot est à réitérer plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à obtenir le résultat parfait. À ce moment, la version finale du produit peut être officialisée et les financements de la start-up commencer.