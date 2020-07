Le groupe LDLC va mettre en place la semaine de 4 jours, sans renoncer aux augmentations de salaire

Le fondateur du distributeur en ligne de produits de haute technologie a assuré que la mise en place de la semaine de quatre jours ne signifierait pas une augmentation des horaires journaliers. "Aller au-delà de huit heures, ce n'est pas possible", a-t-il assuré.

Laurent de la Clergerie, fondateur de Groupe LDLC, le 15 septembre 2015 à Lyon. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

C'est une idée qu'il tient d'une expérience bénéfique de Microsoft au Japon. Le fondateur du groupe LDLC, le vendeur en ligne d'équipements de haute technologie, a décidé de mettre en place en 2021 la semaine de quatre jours . L'annonce, évidemment bien accueillie en interne, en a été faite sur Yammer, le réseau social de l'entreprise, par Laurent de la Clergerie.

"Quand je fais mes calculs, je pense qu'à la fin tout le monde est content et que tout le monde en sort gagnant", salariés comme entreprise, a indiqué M. de la Clergerie, réitérant à l' AFP des propos tenus au quotidien régional Le Progrès .

Le patron du groupe basé à Limonest (métropole de Lyon) a précisé que dans ce cadre la durée quotidienne du travail ne dépassera pas huit heures. "Aller au-delà de huit heures, ce n'est pas possible." "Comme chaque année, il y aura une augmentation de salaire et ce n'est pas parce qu'on passe aux 32 heures (hebdomadaires) qu'il n'y en aura pas l'an prochain" , a-t-il par ailleurs précisé.

Il y a deux ans, Groupe LDLC avait connu une phase difficile qui l'avait empêché de respecter certaines des conditions posées par ses banques. Il s'est depuis désendetté et a retrouvé le chemin de la croissance et a traversé sans encombre la crise sanitaire sans encombre.

Comme d'autres vendeurs de produits high tech, Groupe LDLC a enregistré une progression de la demande adressée à ses sites pendant le confinement , ce qui lui a permis de plus que compenser la fermeture de son réseau de magasins "en dur". Lors de l'exercice écoulé, encore peu affecté par la pandémie, la société a dégagé un bénéfice net de 8,3 millions d'euros, alors qu'elle était en perte de 4,8 millions un an plus tôt.

L'action Groupe LDLC, qui était tombée à 6,2 euros il y a un an, a plus que triplé depuis pour s'établir mardi soir à 22,00 euros. À ce prix, l'ensemble de la société était valorisée à 139 millions d'euros.