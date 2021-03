Le gouvernement lance un microcrédit de 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule propre

Le gouvernement propose jusqu'à 5.000 euros de crédit aux ménages les plus modestes pour les aider à acheter un véhicule moins polluant.

(Photo d'illustration) ( AFP / DAVID GANNON )

Parce que rouler plus vert coûte plus cher, le gouvernement a lancé mercredi 17 mars un nouveau dispositif de microcrédit pour permettre aux ménages les plus modestes d'acheter une voiture neuve ou d'occasion Crit'Air 0 (électriques ou hybrides) ou Crit'air 1 (véhicule essence depuis le 1er janvier 2011 à faibles émissions de CO2), ou des deux-roues, tricycles et quadricycles électriques.

"Ce nouveau dispositif est destiné aux ménages très modestes" , dont "les capacités de remboursement sont jugées suffisantes" mais qui "n'ont pas accès aux crédits distribués par les réseaux bancaires classiques", souligne le ministère des Transports dans un communiqué. Franceinfo précise que pour un couple avec deux enfants, il faut déclarer moins de 19.000 euros par an pour pouvoir en bénéficier.

Annoncé en octobre 2020 avec une batterie de mesures pour électriser le marché de l'automobile, ce crédit est garanti à 50% par l'Etat. Son montant varie en fonction des revenus du ménage, jusqu'à 5.000 euros remboursables sur cinq ans. L'avantage est qu'il ne nécessite pas forcément un apport financier, comme c'est souvent demandé dans les crédits classiques.

Proposé par des services d'accompagnement social comme la Croix-Rouge ou la Fédération des familles rurales, ce microcrédit est accessible pour un achat mais aussi pour une location longue durée ou une location avec option d'achat, des formules qui ont le vent en poupe.

Pensé pour "assurer un reste à charge le plus faible possible", il est cumulable avec les dispositifs de bonus écologique et de prime à la conversion (jusqu'à 12.000 euros pour une électrique neuve, avec des aides locales en sus).