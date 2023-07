Le gouvernement vient d'annoncer des mesures visant à mieux réguler les flux de population qui submergent ponctuellement certains lieux touristiques français. Ce plan contre le surtourisme s'accompagnera d'une campagne de communication nationale.

Le gouvernement entend lutter contre le surtourisme-iStock-wjarek

L'impact local de la surfréquentation

Parallèlement aux opérateurs privés, l'exécutif s'est penché sur la problématique de l'afflux massif de touristes sur certains sites (tels que le Mont-Saint-Michel) à certains moments de l'année. Ce phénomène de surpopulation est observé particulièrement sur les zones littorales et montagneuses. D'après les données chiffrées de l'Organisation mondiale du tourisme, moins de 5 % des terres sont visitées par 95 % de touristes. En ce qui concerne la France, le gouvernement affirme que 80 % de l'activité touristique se concentre sur 20 % du territoire pendant les vacances d'été. Les conséquences sur ces zones surchargées sont multiples : impact négatif sur la faune et la flore, incidence sur la qualité de vie des résidents et sur l'expérience des touristes, hausse du prix de l'immobilier, rejet par la population locale des touristes et des projets d'infrastructure touristique. Il est donc nécessaire de trouver des moyens pour étaler ces pics de fréquentation dans le temps et dans l'espace, et pour favoriser un tourisme des quatre saisons.

Un outil de mesure et un guide pratique

La France est la première destination touristique au monde, mais aucune donnée chiffrée ne vient pour l'instant étayer ce constat. Le plan à venir prévoit la création d'un observatoire national des principaux sites, dont l'objectif sera de centraliser les informations sur les différents lieux concernés. Des indicateurs partagés permettront d'analyser plus facilement les flux, afin de mieux les répartir. L'État et les territoires entendent donc agir de concert pour mieux accompagner les communes dans la gestion des flux touristiques, et pour informer touristes et population locale sur les effets néfastes du surtourisme. Parmi les outils annoncés par Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, un guide pratique des bonnes conduites sera rédigé d'ici à la fin de l'année 2023 par un groupe de travail constitué de différents acteurs des territoires. Fédérations professionnelles, acteurs institutionnels (dont les représentants des collectivités territoriales) et chercheurs s'attacheront, dans cette réflexion collective, à mieux cerner le phénomène et à définir plus précisément les notions de surtourisme et de surfréquentation.

Mieux informer et sensibiliser

Une plateforme numérique gérée par Atout France, qui sera lancée au cours du premier semestre 2024, offrira aux professionnels du secteur un catalogue "large et fiabilisé" comprenant de nombreux outils (fiches pratiques, guides, réglementations, etc.). Ce guide pratique permettra aux acteurs du tourisme de s'orienter vers les bons outils et les interlocuteurs adaptés. Les professionnels du terrain recevront un "kit de communication" pour encourager les touristes à sortir de leurs comportements habituels, en adaptant le moment de leur visite à l'affluence sur les lieux. Pour mener à bien cette démarche, l'exécutif compte bien sur l'appui des influenceurs spécialisés dans la promotion touristique. Ceux-ci seront associés à ce travail partenarial et invités à agir à différents niveaux : ne plus encourager le tourisme de masse, sensibiliser aux impacts négatifs du surtourisme, promouvoir des destinations moins prisées afin de mieux équilibrer les déplacements touristiques. Commerçants, habitants et collectivités locales seront également intégrés à la démarche de réflexion autour des choix d'aménagements de leur territoire. L'exemple des moyens mis en place par le Cap Fréhel (valorisation des mobilités douces, création d'itinéraires secondaires, fermeture de sentiers vulnérables, etc.) pourrait faire école.