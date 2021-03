Le fonds Astorg veut racheter Corialis, géant belge de l'aluminium

Le fonds d'investissement Astorg a annoncé mardi être entré en négociations exclusives pour racheter le groupe belge Corialis, un des leaders européens de produits en aluminium pour le bâtiment, selon un communiqué.

Corialis avait été cédé en mars 2017 pour environ un milliard d'euros, dette incluse, au fonds d'investissement CVC Capital Partners par un autre fonds, Advent International.

Mardi, Astorg - fonds international dont le siège social est à Paris - a annoncé être en négociations avec CVC pour "devenir le nouvel actionnaire majoritaire de Corialis", sans préciser le montant de la transaction.

Selon le quotidien économique belge L'Echo, cette opération valoriserait Corialis entre 1,6 et 1,7 milliard d'euros et serait "la plus grosse transaction belge de l'année".

Fondé en 1984 en Belgique, Corialis est l'un des premiers fabricants européens de profilés en aluminium pour fenêtres, portes et vérandas. Il emploie environ 2.700 salariés répartis sur huit sites au Royaume-Uni, en France, Belgique, Pologne, Serbie, Afrique du sud, au Portugal et à La Réunion.

La transaction doit encore être soumise aux organisations du personnel et à l'approbation des autorités de régulation, précise Astorg, qui indique gérer un portefeuille d'actifs de plus de 109 milliards d'euros.