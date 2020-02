Le crédit immobilier facile doit-il profiter à tous?

Xavier Bertrand, qui dénonce les restrictions voulues par les autorités financières, laisse penser que oui. Pour éviter un surendettement, le gouvernement, non.

Les efforts des autorités pour mieux encadrer les prêts immobiliers vont-ils empêcher des Français d'acheter leur logement? Jusqu'alors limité au secteur financier, le débat prend un tournant politique. «La Banque de France est en train de décider que près de 100.000 ménages ne pourront plus emprunter pour acheter leur logement cette année», a récemment dénoncé Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France sur Franceinfo.

Au passage, ce nombre, démenti par la Banque de France, a été avancé par l'économiste Michel Mouillart, responsable de l'Observatoire des crédits des ménages, lié à la fédération bancaire française. Ces ménages vont pâtir des conditions plus strictes réclamées par les autorités financières: ne plus emprunter sur plus de 25 ans et avec un taux d'endettement qui ne dépasse pas les 33%.

La plupart d'entre eux sont modestes et ont pu obtenir un crédit immobilier grâce aux conditions exceptionnelles offertes par les banques. «Le risque est l'insolvabilité des ménages, rétorque Christine Le Clainche, professeur à l'Université de Lille. Le fait de ne plus pouvoir faire face au coût de l'emprunt peut avoir des conséquences néfastes au plan psychologique et de niveau de vie».

Autrement dit, acheter un logement peut devenir plus coûteux que le louer. Tout dépend du profil des ménages. Ce que reconnaît volontiers Xavier Bertrand, qui suggère de laisser les banques trancher. «Ne devrait-on pas faire du "sur-mesure", voir ce qu'il leur reste à vivre?, interroge-t-il. A-t-on besoin d'en haut de décider pour eux (les 100.000 ménages)?».

Qu'en est-il «sur le terrain»? Les banques ont augmenté leur taux. Pour tous? Selon le courtier en crédit immobilier Vousfinancer, seules les populations les plus fragiles seraient ciblées. «Les banques cherchent à limiter les prêts même sur 25 ans et demandent plus d'apport notamment aux ménages modestes, explique Sandrine Allonier de Vousfinancer. Sans hausse d'apport, les hausses de taux s'échelonnent entre 0,2 et 0,55% selon les banques».

Le gouvernement «défend l'accès à la propriété»

Le réseau Cafpi constate, en revanche, que tous sont pénalisés. «Ces recommandations entraînent, en ce début d'année, une hausse des taux sur toutes les durées et sur tous les profils», constate Philippe Taboret, son directeur général adjoint. Sur 15 ans, le taux moyen constaté par le réseau est de 0,79% (contre 0,7% fin 2019), de 0,96% sur 20 ans (contre 0,86%) et de 1,15% sur 25 ans (contre 1,03%).

Pour le ministre chargé du logement, les recommandations des autorités financières visent à éviter des situations intenables pour certains ménages. «Je défends l'accès à la propriété tous les jours», affirme Julien Denormandie qui souligne qu'elles laissent une marge de manœuvre aux banques pour assouplir leurs conditions quand l'emprunteur fait son premier achat immobilier. Plutôt que d'accroître la demande qui, dans un marché de pénurie fait augmenter les prix de l'immobilier, le gouvernement a fait le pari de la réduire. Pour tenter de faire baisser les prix. À défaut de le pouvoir en dopant l'offre.