Le Coronavirus n'émousse pas vraiment l'envie de pierre des Français

Dans un contexte de très forte incertitude économique, un sondage montre que l'épidémie a très peu d'impact sur les projets immobiliers des Français. Du moins pour l'instant.

Alors que les nouvelles anxiogènes se succèdent depuis quelques semaines et que certains spécialistes dressent des scénarios noirs pour l'avenir, ce sondage est un peu plus optimiste. À en croire l'étude menée pour le site d'estimation Drimki, les Français étaient à peine moins intéressés par un achat immobilier en mars, en plein confinement, qu'en février. Selon ce sondage réalisé par BVA, 15% des personnes interrogées comptaient acheter un logement dans les 12 mois qui viennent contre 17% un mois auparavant. Une chute limitée à 2 points (mais qui représente tout de même 12% des personnes ayant des projets).

Chez les cadres, l'envie d'acheter est restée stable à 31% tandis qu'elle a sensiblement chuté chez les 25-34 ans, passant de 31% en février à 27%, de même chez les sondés avec enfants où la proportion est passée de 24 à 20%. L'étude note au passage que l'achat d'un premier logement reste la première motivation (pour 40% des personnes ayant un projet) devant l'achat-revente de son logement (28%). Les projets d'investissement locatif restent, quant à eux, stables à 19%.

Les interrogations sur la sortie de crise

«La crise actuelle semble infléchir légèrement les intentions d'achats immobiliers, mais sans venir totalement bouleverser la donne, analyse Drimki. Sans doute parce que nombre de Français sont encore dans l'expectative concernant la durée du confinement et l'après-crise.» La plupart des spécialistes s'accordent à prévoir que la profondeur de la crise dépendra de la durée du confinement et du déconfinement qui suivra.

Les Français ayant des projets immobiliers seront évidemment sensibles à l'évolution du niveau des prix et des taux d'intérêt en sortie de crise. Difficile pour l'instant de se nourrir de chiffres dans un marché à l'arrêt. Dans sa dernière note de conjoncture, le réseau Century 21 explique avoir enregistré en mars une chute du volume des transactions de 81% pour les appartements et de 80% pour les maisons, avant un arrêt complet. Une situation qui empêche de se faire une idée de l'évolution des tarifs. «Même si un vendeur baissait son bien de 50%, et nous ne l'avons pas observé, son bien ne se vendrait pas pour autant!», souligne Laurent Vimont, président de Century 21 France.