Cette année, la France aura été le théâtre d’une panoplie d’événements. Après avoir accueilli le Congrès mondial de la nature, le pays ouvre cette fois-ci ses portes au Salon des professionnels de l’immobilier. Cadre exclusif de rencontre pour les professionnels du secteur immobilier, ce congrès organisé par la FNAIM investira le prestigieux Carrousel du Louvre du 29 novembre au 1er décembre.



Après une édition exclusivement virtuelle en 2020, les rencontres physiques au Carrousel du Louvre font leur grand retour dans le cadre de la prochaine édition du Congrès de l’immobilier. La FNAIM fait de cette dernière un congrès hybride, associant ainsi événement digital et réunion physique. Focus sur les temps forts attendus.

Le Congrès de l'immobilier 2021 au Carrousel du Louvre / iStock.com - NeonJellyfish

Une première dans l’histoire du Congrès de l’immobilier de la FNAIM

Après le Congrès mondial de la nature, centré sur la protection de la biodiversité, tenu à Marseille en septembre dernier, ce sera au tour du Congrès FNAIM de prendre place dans la capitale parisienne. L’édition de cette année entend se démarquer des événements précédents. En effet, la FNAIM a fait de son prestigieux congrès un salon hybride étalé sur trois jours. Le 29 et le 30 novembre laisseront ainsi place aux rendez-vous physiques au sein du Carrousel du Louvre. Des discussions, des ateliers et des débats centrés sur les principaux enjeux immobiliers jalonneront l’événement. Le dernier jour du Congrès se déroulera, quant à lui, exclusivement en ligne. Le président de la FNAIM, Jean-Marc Torrollion, justifie cette transformation organisationnelle par leur intention de faire du Salon de l’immobilier un événement éco-engagé, rajeuni et digitalisé, répondant aux nouvelles attentes de la profession.

Des discussions centrées sur 4 thèmes majeurs des enjeux immobiliers

Selon la FNAIM, le logement se doit d’occuper une place centrale au sein de la politique présidentielle. À cinq mois des échéances électorales, le Congrès a pris l’initiative d’inviter les candidats aux prochaines présidentielles pour discuter des enjeux liés au logement dans le cadre de cette rencontre exclusive entre professionnels de l’immobilier. Leurs interventions, prévues pour le deuxième jour du Salon, devront notamment faire part de leur avant-projet sur la politique française du logement, en fonction des défis imposés par le parc immobilier actuel. L’expérimentation de l’encadrement des loyers sera-t-elle mentionnée ? Le bilan du Congrès de l’immobilier nous en dira davantage.