Le compte personnel de formation, c'est quoi ?

La vie est un éternel parcours d'apprentissage. Même après le cycle scolaire et universitaire, il peut être nécessaire, à un moment donné, de se former dans la vie professionnelle. Face à ce besoin de gagner en compétences, le gouvernement français a mis en place le CPF ou compte personnel de formation. Cette rémunération particulière accorde à tout actif le droit de suivre une quelconque formation durant son parcours professionnel.



L'expérience professionnelle permet l'acquisition de diverses compétences. Une carrière peut en effet être ponctuée de périodes de formations diverses à l'initiative du salarié. Pour payer les frais qui y sont liés, il n'est plus nécessaire de toucher au salaire mensuel. L'employé peut mobiliser son compte personnel de formation, prévu à cet effet. Zoom sur l'utilisation de ce compte.

Le CPF : définition et caractéristiques

Anciennement Droit Individuel à la Formation (DIF), le Compte Personnel de Formation constitue le nouveau droit des salariés de prétendre à une formation professionnelle. Concrètement, ce dispositif permet aux personnes actives de suivre librement une formation au cours de leur parcours professionnel. Dans ce but, le compte est ouvert dès l'instant où la personne fait son entrée dans la vie active et n'expire qu'à sa retraite. En outre, le CPF est un élément du CPA (Compte Personnel d'Activité). Auparavant, ce droit à la formation était crédité en heures suivant le temps de travail accompli par le salarié, à ne pas confondre avec le Compte Epargne-Temps. Toutefois, les heures acquises et à acquérir ont été transformées en euros depuis janvier 2019. Chaque heure déjà épargnée vaut ainsi 15 €.

Les personnes et formations concernées

Chaque travailleur sur le marché bénéficie d'un CPF mobilisable à son initiative. Qu'il s'agisse d'un salarié ou d'un demandeur d'emploi, toute personne active conserve ce droit à la formation en toute situation. Ainsi, le solde du compte, désormais exprimé en euro, demeure, malgré les éventuels changements tels qu'une perte d'emploi ou une migration dans un autre domaine. S'il le souhaite, l'actif peut s'inscrire à une formation durant sa période de travail et procéder au paiement grâce au CPF. Pour que cela soit possible, la formation choisie doit être éligible et concerner :



le bilan de compétence ;

les formations pour créer ou reprendre une entreprise ;

toutes formations permettant l'obtention d'une qualification (diplôme, titre) ;

les actions pour la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ;

la préparation du permis de conduire.

Le fonctionnement du CPF

Le CPF d'un salarié est automatiquement crédité à la fin de chaque année de travail. Le crédit accordé est calculé proportionnellement au temps de travail fourni et est plafonné. En général, le CPF d'un travailleur à temps plein ou des télétravailleurs à temps partiel s'élève à un montant d'environ 500 € par an, avec un plafond de 5 000 €. En cas de chômage, le droit est conservé, mais le compte n'est pas alimenté. L'utilisation du CPF dépend du salarié et requiert son autorisation. Pour suivre une formation, ce dernier peut en effet refuser de mobiliser le solde de son CPF. Dans tous les cas, l'employeur doit être prévenu au préalable.