Les besoins de la nouvelle génération en termes de logement ne sont plus satisfaits par la simple location d’appartement ou de studio. Friands de nouveautés et d’innovations, les jeunes actifs veulent désormais des habitations axées sur une approche servicielle. La recherche d’une expérience différente prime sur le simple besoin de disposer d’un logement, une exigence qui a contribué à la naissance du “coliving”.



Le partage d’espace de vie, entre collègues ou colocataires, au bureau ou à la maison, est une pratique commune qui a permis d’imaginer des concepts nouveaux ces dernières années. Les espaces de coworking, privilégiés par des travailleurs nomades de plus en plus nombreux, en sont notamment inspirés. Repris dans le domaine de l’habitation, ce même modèle à succès aboutit à l’émergence d’un nouveau type de logement particulier : le coliving. Véritable mode de vie, ce concept innovant est exploité par les entreprises pour sécuriser les nouveaux talents. Décryptage.

Le coliving, un nouvel atout pour le recrutement en entreprise ? / iStock.com - svetikd

Le développement fulgurant de la colocation 2.0

Le coliving est pour l’habitation ce que les espaces de coworking et les open spaces sont pour le travail. Il s’agit d’un nouveau système de logement basé sur une approche communautaire, proposant aux résidents une palette de services inclus. Tandis que la simple colocation se limite au partage de la cuisine et d’une salle commune, le coliving va plus loin en intégrant notamment une salle de sport, un restaurant et des espaces de coworking dans le lot. Le modèle, apparu en France il y a de cela trois ans, adapte le système hôtelier au domaine de la location immobilière. Le coliving propose ainsi, à un prix mensuel moins élevé que les petits appartements classiques, un logement optimisé pour des résidents exigeants, doublé de services intéressants.

Un concept communautaire apprécié par les jeunes actifs

La vie communautaire dans les espaces de coliving est un concept taillé sur mesure pour les jeunes actifs. En l’espace de quelques années, les offres se sont rapidement multipliées, mettant à la disposition des jeunes startupers des espaces conjuguant logement, lieu de travail et divertissements. À l’heure où les travailleurs se sentent de plus en plus isolés, phénomène renforcé par les périodes consécutives de confinement, le coliving apparaît comme une alternative pratique, flexible et plus abordable aux logements classiques. Ce nouveau concept de colocation résout ce problème de solitude en mettant l’accent sur une vie communautaire de qualité entre personnes aux profils similaires (jeunes entrepreneurs, sportifs).

Une nouvelle manière de séduire les recrus

L’ascension fulgurante de ce nouveau modèle de logement adapté aux jeunes professionnels n’a pas tardé à retenir l’attention des entreprises en quête d’innovation. Conscientes du challenge que représente la recherche de logement pour les jeunes actifs actuels, certaines entreprises proposent d’installer leurs futurs recrus dans des espaces de coliving. Il faut dire que cette offre constitue un argument de taille pour sécuriser les talents en entreprise. À l’image du campus Google, le succès avéré de certaines entreprises de la Silicon Valley possédant leurs propres résidences de coliving dédiées aux salariés, atteste de l’efficacité de ce nouveau levier de recrutement.