Les modes de vie sont en constante évolution. Avec le développement de la technologie et l'arrivée des Millenials dans le milieu professionnel, de nouveaux ajustements se mettent en place pour adapter la société à ces changements. Parmi les dernières nouveautés en date se trouve le coliving. Fusion subtile du coworking et de la colocation, ce nouveau mode d'hébergement 3.0 se répand dans les grandes métropoles. Il constitue une solution pratique et flexible pour les jeunes en déplacement constant.



Après la généralisation des Open Space et des Flex Office dans les espaces de travail, c'est maintenant au tour du milieu de vie de subir une mise à jour. Tenant compte du besoin de mobilité et de socialisation des travailleurs nomades, le coliving se hisse au rang des grandes tendances du moment. Ces immeubles abritent des appartements privés et meublés, avec des espaces de vie commune. Zoom sur cette nouvelle mode dans le secteur de l'immobilier.

Le coliving, savant mélange entre colocation et coworking ?/iStock.com-svetikd

Le coliving, qu'est-ce que c'est ?

Ces dernières années ont été marquées par l'apparition et le développement de nouvelles structures adaptées à l'évolution des travailleurs actuels. Ainsi, après la multiplication des espaces de microworking, une nouvelle tendance en France, le coliving fait officiellement son entrée. Concrètement, il s'agit d'un concept d'hébergement à mi-chemin entre le coworking et la colocation. Doté d'un salon commun, d'une cuisine et de chambres privées, un appartement de coliving accueille des jeunes urbains dans un lieu de vie partagé. Qu'ils soient entrepreneurs, startuppers ou tout simplement télétravailleurs nomades, le coliving représente une solution pratique et abordable qui regroupe tout-en-un. Ces espaces de vie sont structurés de façon à promouvoir à la fois le travail et la vie privée.

La population ciblée ?

À l'heure où les travailleurs se sentent de plus en plus isolés, ce qui est particulièrement le cas des télétravailleurs, le coliving apporte une solution concrète au problème. Ce concept, qui signifie littéralement "vivre ensemble", est originaire de la côte ouest des États-Unis. Il est populaire dans les plus grandes villes du monde, dont Paris, Londres, Tokyo ou encore New York et Miami. Les jeunes actifs et les travailleurs nomades constituent la principale cible de cet hébergement 3.0. En effet, cette structure qui allie espace de travail optimisé et lieu de vie confortable répond parfaitement à la demande croissante des nomades digitaux.

Les avantages du coliving

En France, le coliving est encore au stade embryonnaire. Des résidences telles que Flatmates à Ivry-sur-Seine proposent progressivement et efficacement cette nouvelle offre. Basé essentiellement sur le partage et la flexibilité, le coliving est de plus en plus perçu comme la cohabitation du futur. Par ailleurs, cette nouveauté débarque à un moment où rechercher un logement abordable dans des villes telles que Paris n'est pas une chose aisée. Le coliving résout ainsi la question du logement hors de prix tout en mettant à disposition des colocataires des espaces de vie communs, notamment des salles de cinéma, des terrasses et, bien entendu, des Open Space pour le travail.