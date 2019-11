Le CIOA en charge de la construction de 200.000 logements au Ghana

L'Etat ghanéen a confié au réseau d'ingénierie d'affaires français CIOA la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de 200.000 logements sur 10 ans avec un promoteur local, un programme d'un coût total de 7,6 milliards de dollars, a annoncé mardi CIOA.

Le Centre international d'opportunités d'affaires (CIOA), basé dans le sud de la France et spécialiste des pays émergents, "déploiera ses moyens industriels innovants pour réaliser 20.000 logements par an pendant les dix prochaines années", précise un communiqué du groupe, spécialisé dans les projets d'aménagement du territoire et immobiliers.

Le président de CIOA, Léon Lucide, a souligné "la position pionnière" de son groupe "comme aménageur alternatif des pays émergents, avec ses solutions collaboratives, efficaces et transparentes".

Créé en 1994 et basé à La Valette-du-Var, le CIOA est un réseau collaboratif qui revendique plus de 500.000 entreprises membres.

C'est le promoteur ICL GROUP & PARTNERS qui exécutera les travaux de ce méga-chantier.

Pour Elie-Armand Essama, le PDG d'ICL Group&Partners, "le challenge était de mobiliser les capacités industrielles pour une exécution rapide et fiable des objectifs, en utilisant la main d'oeuvre locale. CIOA réunit ces capacités, associées à une pluridisciplinarité, permettant à l'équipe ghanéenne de disposer de moyens efficients pour agir".

Le projet, dont le lancement effectif aura lieu en 2021, permettra l'embauche sur place de 7.500 ouvriers formés dans un centre que CIOA ouvrira à Accra. Par ailleurs, 3% du montant global du projet immobilier sera consacré à des équipements communautaires comme des écoles, des crèches, des hôpitaux et des commerces. Et près de 80% des matériaux utilisés seront issus du recyclage afin de réduire l'empreinte carbone du projet immobilier, selon le communiqué de CIOA.

cd/ak/mcj