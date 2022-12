Le chèque bois énergie peut être demandé à partir du 27 décembre : voici comment l'obtenir

Cette aide exceptionnelle allant de 50 à 200 euros sera accessible sous conditions jusqu'au 30 avril 2023.

Soucieux de protéger les Français de l'explosion des coûts de chauffage, le gouvernement multiplie les aides ciblées ces derniers mois. Après le chèque pour les foyers se chauffant au fioul , c'est au tour des détenteurs de chauffages à bois ou à granulés de recevoir leur coup de pouce. Ce dernier prend la forme d'un chèque exceptionnel, qui pourra être demandé à partir du mardi 27 décembre. Le Figaro fait le point.

Pourquoi cette aide ?

Bûches et granulés ont vu leur prix s'envoler ces derniers mois dans un contexte d'inflation galopante. Le premier a subi une surcote de 20%, selon les professionnels du secteur, dans le même temps, le second est devenu deux fois plus cher. Pourtant, le bois reste la source d'énergie la plus intéressante. Rapportée au kilowattheure (KWh), une bûche coûte 0,038 euro, contre 0,088 euro pour le gaz et 0,174 euro pour l'électricité EDF.

Quand sera-t-elle accessible ?

Les ménages pourront faire la demande à compter du 27 décembre, et jusqu'au 30 avril 2023, précise le ministère de l'Économie et des Finances. Les chèques seront envoyés « à partir de mi-février 2023 ».

Qui pourra en bénéficier ?

Le « chèque bois » devrait bénéficier à de nombreux ménages. La France occupe la première place des pays européens utilisateurs de bois comme source d'énergie. Un tiers des habitations s'en serviraient comme source principale ou d'appoint pour se chauffer. Néanmoins au vu des différentes conditions, « seuls » 2,6 millions de Français seraient éligibles à cette aide, soit 70% des ménages se chauffant au bois, selon Bercy.

À noter, l'aide est versée sous condition de revenus : pour les personnes seules, le plafond est fixé à 2260 euros par mois. Pour une famille avec deux enfants, la limite se situe à 4750 euros.

Quel est son montant ?

Le montant évolue en fonction des revenus et de la source du combustible utilisé. Pour ceux qui utilisent des bûches, l'aide maximale ne dépassera pas les 100 euros, voire 50 euros pour les ménages moins modestes. À l'inverse, les foyers qui utilisent des granulés auront droit à 200 euros au maximum.

Comment en faire la demande ?

Contrairement à l'aide exceptionnelle pour le fioul, envoyée automatiquement, il faut cette fois se connecter, muni d'une facture, au site gouvernemental chequeboisfioul.asp-public.fr . Le site vous indiquera si vous avez le droit à l'aide, selon votre situation. « Le chèque bois 2022 s'utilise exactement comme le chèque énergie. Il pourra être utilisé auprès d'un vendeur de bois, mais également auprès d'autres fournisseurs pour toute facture d'énergie (électricité, gaz naturel, fioul…) », indique également l'exécutif.