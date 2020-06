Le CDI intérimaire, ce contrat qui va vous aider dans votre carrière

Choisir sa voie professionnelle est une décision délicate. La simple perspective de s'asseoir à la même table en faisant la même tâche des années durant peut en effet paraître démoralisante. Envie de stabilité et de durabilité, sur une trajectoire professionnelle à multi-faces qui garantit diversification et apprentissage continu ? Si, à priori, cela parait trop beau pour être vrai, il est tout à fait possible, désormais, de réaliser un tel parcours grâce au CDII. Plus qu'un simple CDI, le CDI intérimaire séduit un nombre croissant de salariés au vu de ses multiples avantages.



Entre les CDD et les CDI, le CDII s'interpose pour aider les salariés. Alternative parfaite pour se lancer dans le monde professionnel, le CDI intérimaire constitue l'assurance d'un emploi stable et correctement rémunéré, accompagné de missions-découvertes dans plusieurs domaines professionnels. À la fois temporaire et permanent, le CDI intérimaire commence à s'imposer dans un monde du travail en pleine évolution. Décryptage.

Entreprise : tout savoir sur le hackathon / iStock.com - Artur

Un CDI intérimaire, qu'est-ce que c'est ?

Alors que l'inadéquation se creuse entre l'offre et la demande d'emploi, un nouveau type de contrat se fait connaître. Le CDI intérimaire, abrégé CDII, est un type de contrat à durée indéterminée signé entre un salarié et une agence d'intérim. Ce contrat hybride a été créé en 2014 avant d'être repris officiellement dans les textes de la loi Rebsamen en 2015. Concrètement, le CDII paraît paradoxal, se trouvant à l'intersection de deux paramètres contradictoires, à savoir le CDI, un contrat à longue durée, et le travail intérimaire, une mission temporaire. Toutefois, toute la force de cette disposition réside dans ce mélange atypique. "Le CDI intérimaire a été spécialement conçu pour les travailleurs temporaires", souligne Tiphaine Puzin, du cabinet international Taylor Wessing.

Les avantages du CDI intérimaire

Le CDII est une option sûre. En effet, ce contrat assure le maintien et la sécurité de l'emploi. Parallèlement, il garantit au salarié une certaine flexibilité en proposant diverses missions à durée variable dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, l'informatique, le BTP ou le transport. Ainsi, il offre l'occasion de découvrir de nouveaux métiers sans passer par la case chômage, avec un salaire garanti. Ce type de contrat semble correspondre à la génération Y, ces nouveaux travailleurs qui bouscule les codes, en quête de liberté et de stabilité professionnelle. Grâce au CDII, le salarié est amené à changer régulièrement d'environnement tout en profitant des avantages d'un CDI, à savoir les congés payés, les droits à la formation et autres.

Les spécificités d'un CDII

Dans un CDI intérimaire, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle constante, qu'il soit en période de mission ou en phase d'intermission. Dans ce dernier cas, un salaire minimum, préalablement négocié et fixé dans le contrat, lui est versé. Ainsi, même en l'absence d'une mission, le travailleur intérimaire ne souffre d'aucune précarité. Toutefois, ce dernier n'est pas en position de refuser une mission qui lui est proposée par la boîte d'intérim, si tant est que celle-ci corresponde à son profil professionnel. Les missions peuvent durer jusqu'à 36 mois.