Le cauchemar d’une Bretonne, sa maison louée à son insu sur Leboncoin

L'arnaque dure depuis plus de deux ans. Très régulièrement, raconte Le Figaro , une habitante de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) voit débarquer à sa porte des touristes du monde entier, déterminés à poser bagages dans sa demeure. Et pour cause : ses derniers, en toute bonne foi, ont loué la maison sur Leboncoin, et s'attendent à pouvoir profiter de l'endroit pour quelques jours.

Malheureusement pour eux – et pour la propriétaire de la maison – l'annonce est fausse. Elle fait pourtant figurer de vraies photos de la maison, ainsi que la bonne adresse. Depuis deux ans, la Malouine n'a eu de cesse de signaler l'annonce. Peine perdue : celle-ci ne cesse de réapparaître. En l'espace de 24 mois, plus d'une vingtaine de touristes se sont présentés à Saint-Malo.

Immobilier – À Saint-Malo, les plages ont le vent en poupe !

Une escroquerie bien rodée

Ces derniers, appâtés par des tarifs défiant toute concurrence, sont en réalité les victimes d'une escroquerie rondement organisée. La maison malouine est disponible en location pour 125 euros la nuit – une affaire, compte tenu des huit couchages disponibles ! Emballés, ces derniers s'empressent de verser un acompte, d'autant qu'ils sont rassurés par l'envoi de photos, d'un contrat de location et d'un RIB en bonne et due forme.

La somme versée, évident, ne parvient jamais dans les caisses de la propriétaire de la maison. Les virements des victimes arrivent

... Source LePoint.fr