Le cap des 10 millions de passagers dépassé en 2019 par l'aéroport Marseille-Provence

L'aéroport Marseille-Provence (AMP) a dépassé pour la première fois le cap des 10 millions de passagers en 2019, redevenant ainsi le 5e aéroport français derrière Paris (Charles-de-Gaulle et Orly), Lyon et Nice, ont annoncé ses dirigeants jeudi.

"2019 a été l'une des plus belles années dans l'histoire du développement d'AMP", a affirmé le directeur commercial et marketing de l'aéroport, Julien Boullay. Avec 10,15 millions de passagers transportés, AMP a enregistré une croissance de 8,1% en un an, porté par une croissance de 11,1% du trafic international.

Le président du directoire Philippe Bernand s'est de son côté félicité d'une croissance du chiffre d'affaires de 7% à 158,5 millions d'euros, tandis que la croissance de l'excédent brut d'exploitation est estimée à environ 10%.

Les grèves du mois de décembre ont entraîné la suppression de 250 vols représentant 30.000 passagers, mais selon la direction, l'aéroport a aussi observé un report du train vers l'avion: "Ce que l'on a gagné dans la deuxième quinzaine du mois de décembre a dû compenser la perte de la première quinzaine", a affirmé M. Boullay.

En 2019, l'aéroport a connu l'ouverture de 33 nouvelles lignes régulières, dont quelques long-courriers notamment vers Addis-Abeba et Dakar, et il se donne pour objectif de continuer de développer le maillage de l'Europe et du bassin méditerranéen, de même que l'accès aux grands hubs internationaux ou encore l'ouverture de nouvelles lignes long-courriers

"L'ouverture de la ligne Moscou-Marseille par la compagnie Aeroflot était attendue par les hôteliers de la région car la clientèle russe est une clientèle précieuse", a souligné le directeur commercial et marketing.

En 2020, 17 nouvelles lignes sont attendues vers Athènes, Tel Aviv ou encore Copenhague pour porter, à terme, le nombre de lignes régulières à 158.

L'année 2019 a cependant été marquée par la faillite en septembre d'Aigle Azur, qui était "une compagnie importante pour AMP", selon M. Boullay. La compagnie française assurait des liaisons entre Marseille et l'Algérie et sa faillite a représenté une perte de 80.000 passagers de septembre à fin 2019.

L'incertitude autour de la reprise par une autre compagnie des droits de trafic d'Aigle Azur a poussé les dirigeants d'AMP à ne pas donner d'objectif de trafic pour 2020.

"Sauf très grande surprise, nous vous annoncerons tout de même un nouveau record l'année prochaine", a assuré le président du directoire.

rle/ol/LyS