Le CAC 40 au plus haut : faut-il vendre ou acheter ?

Loin de pâtir des grèves et de l'inquiétude ambiante, le marché financier français renoue avec ses sommets historiques. Ce lundi en milieu après-midi, le CAC 40 a franchi le seuil symbolique des 6000 points (à 6003 points), un niveau jamais atteint depuis 2007, quelques semaines avant la crise des subprimes. Son précédent record remonte à 2000 à près de 7000 points, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. « La perspective d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis et de l'aboutissement du Brexit (NDLR : fixé au 31 janvier) avec la majorité absolue octroyée au Premier ministre anglais, Boris Johnson, soulage les marchés et permet de finir l'année en beauté », estime Vincent Boy, analyste Marchés auprès du courtier en ligne IG France. Les regards des investisseurs se portent déjà sur les 6100 points, en référence au niveau record de 6160 points atteints courant 2 007.Est-ce à dire que, comme à l'époque, on danse sur un volcan prêt à exploser ? « On n'est jamais loin du précipice et il est possible que le soufflé retombe dès le début d'année prochaine, reconnaît l'économiste. Car la tendance économique est plutôt à la baisse sous l'effet du ralentissement des économies chinoise, américaine et allemande ». Comment expliquer alors l'euphorie actuelle des marchés et tout spécialement de l'indice phare de la Bourse de Paris ? « Les marchés sont conscients que le risque de récession s'est éloigné, que les Banques centrales du monde entier préfèrent injecter les liquidités nécessaires au maintien de leur bonne santé », explique Christopher Dembik, chef économiste chez Saxo Bank. Clairement optimiste, lui n'envisage aucun retournement de marché dans l'immédiat : « C'est sûr, les marchés sont sous perfusion mais cela devrait encore durer pour éviter tout krach » et protéger les Bourses, insiste l'expert. Pas d'inquiétude, donc pour les petits porteurs de ...