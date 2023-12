Le bonus réparation textile et chaussures-iStock-megaflopp.jpg

Un nouveau bonus réparation

Début novembre, le Gouvernement a mis en place le bonus réparation TLC (textile, linge de maison et chaussures). Les Français peuvent désormais se rendre chez un réparateur agréé et bénéficier d’une remise directe sur le prix de réparation de leurs vêtements et autres chaussures. Quel est le montant de la remise appliquée sur votre facture ? Cela dépend du type de réparation ayant été effectué. Ainsi, pour l’ajout d’un patin sur une paire de chaussures, vous avez la possibilité de bénéficier d’une remise de 8 €. La même réduction immédiate est appliquée en cas de couture/collage sur des chaussures. Vous avez besoin de faire changer le bonbout de vos chaussures (c’est-à-dire la partie du talon directement en contact avec le sol) ? Vous pouvez bénéficier de 7 € de remise immédiate. Le rapiècement d’un trou ou encore d’une déchirure dans un vêtement permet aussi de profiter de 7 € de remise. Enfin, des remises de 10 € voire 25 € peuvent être appliquées pour des réparations plus importantes. Il est à noter que les remises sont appliquées à partir de 12 € de réparations. Le montant final, après remise, dépend quant à lui des prix pratiqués par le professionnel auquel vous faites appel. Enfin, sachez que pour plusieurs réparations sur un même vêtement ou sur une même paire de chaussures, plusieurs remises peuvent être cumulées si et seulement si le montant global de la remise ne dépasse pas 60 % du prix de la réparation.

Tous les articles textiles et chaussures sont-ils éligibles ?

Le bonus réparation textile et chaussures n’inclut pas tous les articles TLC. La lingerie (chaussettes trouées incluses), les vêtements en cuir et en fourrure animale ainsi que les vêtements de sport à usage non quotidien (combinaisons de plongée, kimonos…) ne peuvent pas permettre de bénéficier du bonus réparation. De même, si vous avez besoin d’un ourlet dans un pantalon, par exemple, vous ne pourrez pas bénéficier du bonus. Il s’agit d’une retouche et non d’une réparation. Transformer un jean usé en sac (upcycling) ne permet pas non plus de bénéficier d’une remise.

Financement et objectifs du bonus réparation

C’est grâce au Fonds Réparation Refashion, un fonds financé par les éco-contributions des marques concernées, que le bonus réparation peut être mis en place. L’objectif affiché par le Gouvernement est le suivant : de 16 millions de pièces réparées en France en 2019 (d’après les données de l’Ademe, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), il souhaite passer à 21,6 millions de pièces réparées d’ici à 2028 (+35 %). Si vous souhaitez trouver un professionnel agréé afin de bénéficier d’une remise sur la réparation d’un trou dans un manteau, par exemple, une carte interactive est disponible en ligne. Si aucun professionnel labellisé ne se trouve près de chez vous, vous pouvez opter pour Internet (Dépik et Repik, Les Réparables, Rabiboche, Rapid Couture…).