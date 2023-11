Le bonus réparation augmente en 2024-iStock-lakshmiprasad S.jpg

Le bonus réparation disponible depuis 2022

90% des pannes ne sont pas réparées. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, le gouvernement encourage les Français à ne plus jeter leurs appareils défectueux. Depuis décembre 2022, les Français peuvent bénéficier du bonus réparation qui est directement déduit de la facture du consommateur. À condition d’effectuer la réparation chez un réparateur labellisé Qualirépar. Pour financer ce bonus réparation, le gouvernement a débloqué un fonds de 410 millions d’euros sur 6 ans. Mais « on en est très loin, avec seulement quelques millions dépensés au premier semestre », analyse le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. La raison ? Ce dispositif est encore méconnu des Français. Par ailleurs, les réparateurs labellisés Qualirépar sont encore rares puisqu’il n’en existe que 4 300 en France. Le gouvernement compte bien remédier à ce problème en doublant leur nombre. Les magasins comme Fnac Darty, Boulanger ou Apple vont également être labellisés peu à peu. Et pour rendre le dispositif plus populaire, d’autres changements ont été annoncés.

Le bonus réparation augmenter dès le 1er janvier 2024

D’ici le 1er janvier 2024, le bonus réparation sera doublé pour 5 appareils électroménagers a annoncé Christophe Béchu, le 20 octobre dernier. Les produits concernés sont : l’aspirateur, le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge et le téléviseur. Ainsi, les Français bénéficieront d’une remise de 50 euros pour la réparation de leur lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge, 40 euros pour l’aspirateur et 60 euros pour leur téléviseur. Pour 21 types d’appareils (dont les ordinateurs portables, les bouilloires ou les drones), le bonus réparation augmente de 5 euros. Et surtout, 24 nouveaux appareils seront désormais éligibles au bonus réparation, dont les rasoirs électriques, les sèche-cheveux, les fours micro-ondes ou encore les imprimantes. Au total, 73 appareils seront éligibles au bonus réparation contre 49 actuellement.

Les autres changements prévus en 2024

Pour attirer plus de Français, le bonus réparation va progressivement intégrer d’autres critères d’éligibilité dont la casse accidentelle (écran de téléphone brisé par exemple). Autre changement : si la réparation utilise des matériaux réemployés, cela donne droit à une majoration de 20% du bonus. Mieux encore, les réparations effectuées à distance seront également éligibles au bonus réparation et plus seulement celles effectuées en magasin ou à domicile. Le bonus réparation a pour but de « démontrer qu’on ne fait pas la croissance économique en faisant le pari de l’obsolescence programmée », selon Christophe Béchu. « Il faut l’avouer, des marques ont volontairement empêché la réparation de leurs produits », pointe le ministre. Avant d’ajouter : « Il n’est pas normal que, dans deux tiers des cas, on jette. Il n’est pas normal qu’on achète 16 millions de smartphones et qu’on n’en répare qu’un million ». Pour connaître la liste des réparateurs labellisés rendez-vous sur le site ecosystem.eco.